Bakan Özhaseki: Cumhurbaşkanımıza söz söylemek CHP’nin haddi değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “2’inci Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi”ne katıldı. Tapu Kadastro İstanbul 2’inci Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşen kongrede konuşan Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, ayrıca basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” sözlerini değerlendirirken kentsel dönüşüm çalışmalarının yavaş ilerlediği yönündeki soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’a ihanet ettik” sözlerini değerlendiren Özhaseki, “Arkadaşlar önce tespitimi söyleyeyim. Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en dobra, en yiğitçe düşündüğünü söyleyen bir devlet adamıyla karşı karşıyayız. Yaptıklarını söylediği gibi eğer kendisini eleştirmesi gerekiyorsa mertçe bunu söyleyebilen bir Cumhurbaşkanımız var. Keşke siyasi partilerimizin başındakiler de ara ara kendilerini eleştirse, yaptıkları hataları insanlara doğruca söyleyebilseler. Keşke yalan söylemekten vazgeçseler bu bir dilek, temenni. Yaparlar veya yapmazlar bilmem. Cumhurbaşkanımız elbette ne söylediğini izah edecektir önümüzdeki günlerde, ben de kendisiyle konuşmadım hangi maksatla bunu söylediğini bilmiyorum. Ama anladığımı söyleyeyim; en azından dünya güzeli bir kentte yaşıyoruz. İstanbul gibi bir kentte. Bu kentin halihazırda şehirleşmesi ve yapılaşması hususunda hepimizin eleştirisi var. Bu eleştirilen noktasından doğrusu birçok ortak sorumluluk var. İlk yıllardaki İstanbul niye kayboldu? 90'lı yıllara kadar devam eden müthiş bir göç dalgası vardı. Bu göç dalgası sırasında kimler belediye başkanıydı” dedi.

"Cumhurbaşkanımıza söz söylemek CHP’nin haddi değil"

İstanbul’un geçmiş dönemlerinde yaşananları anlatarak sözlerine devam eden Bakan Özhaseki, “Bugün durmadan Cumhurbaşkanını eleştiren, diline dolayan, bu yiğitçe sözünü ikide bir değişik manalarda kullanan ana muhalefet temsilcileri dönüp bir kendilerine baksınlar. Onlarca yıldır gelir giderim CHP’nin burada belediyecilik yaptığı dönemi çok iyi hatırlıyorum. İstanbul’a en büyük ihaneti onlar yapmışlardır. Her tarafı kaçak yapıyla, gecekonduyla doldurmuşlardır. Gecekondu masum bir şey ama plan yapmayarak, alt yapısını vermeyerek, onlara hizmet vermeyerek şuralara hele yapın, Allah Kerim siz bizim adamımız olursunuz, arka bahçemiz olursunuz mantığıyla yapılan işler bana göre İstanbul’a yapılmış en büyük ihanet. Son yıllarda sadece silüete bakarak belki de bir özeleştiri yapan Cumhurbaşkanımıza söz söylemek CHP’nin haddi değil, CHP eğer bir söz söyleyecekse şöyle bir geçmişine bakacak, İstanbul için yaptıklarını bir gözden geçirecek. Çöp dağları, susuzluk, bütün kaçak yapılara kapı açmak, yapın bir takım ideolojik hareketlerde bizi desteklersiniz mantığı" diye konuştu.

“Yasa taslağı hazırladık, önümüzdeki günlerde geliyor"

Kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesi ile ilgili soru üzerine Bakan Özhaseki, “Oradaki eleştiriler şu açıdan haklı, rant getiren yerlere müteahhitler uçuşmuşlar, orada bir dönüşüm başlamış, yani Kadıköy civarı gibi ya da biraz daha değerli yerler gibi. Ama bizim asıl dönüştürmek istediğimiz yerler orta halli halkın oturduğu çok daha yoğunlaşmış ilçeler. Buraları hızlandırabilmek adına biz yasa taslağı hazırladık, önümüzdeki günlerde geliyor. Öyle tahmin ediyorum 1-2 hafta içerisinde tüm kamuoyuna sunulur. Alan bazlı bir dönüşüm düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Altunışık



