Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gönüllü Kültür Kuruluşları’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Burada konuşma yapan Özhaseki, Anayasa görüşmelerinde gelinen son durum hakkında bilgiler verdi. Özhaseki koalisyon ve iki başlılığın ülkeye zarar verdiğini söylediği konuşmasında; "İki adım satın alarak bombalamaya çalışıyorlar. Bu bitmişlik alameti" dedi.

“Yeni bir gelişme de, yeni Anayasa hakkındaki görüşmeler ve geldiğimiz nokta. Önümüzde açacağımız 2 tane konu var. Birincisi mecliste önce 330’u bulacağız. MHP de bu konuda sözünde duruyor. Sonra vatandaşa döneceğiz, inşallah vatandaşlardan ‘olur’ alacağız. Eğer böyle olursa bu ülkede istikrar olacak. Eskiden olduğu gibi 15-16 ayda bir hükümet değişmeyecek. 8 aylık bakanım, çalışıyorum ama olaylara yeni vakıf oldum. Anlamak mümkün değil. 15 ayda başbakanlar sağı, solu tanıyana kadar biter, bir iş yapamazlar kolay kolay. Ne olabilir ki 1 senede, 1 buçuk senede. Burada her seçimde bir sonraki seçime kadar duracak bir iktidar gelecek inşallah. İkincisi iki başlılıktan kurtulacağız. İki başlılığın senelerce cezasını çektiğimiz halde bu işe muhalefet edenler sanki eskiden hiç yaşamamış gibi davranıyorlar. Parlamenter sistemin kutsiyetinden başlıyorlar, kerametlerinden devam ediyorlar. İyi de kardeşim bunları hoş söylüyorsunuz da rahmetli Özal’ın Demirel ile Mesut Yılmaz ile kavgasını unutmadık biz. Demirel’in Tansu Çiller ile kavgasını unutmadık biz. Ahmet Necdet Sezer geldi, onun Ecevit ile kavgasını unutmadık. Bu iki başlılıkları yaşamadık mı? Yaşadık. Şimdi nasıl böyle devam ediyoruz? Müthiş bir anlayış var da ondan. Sistemi bırakırsanız yine bir kavga çıkar. Bu kavgalardan bu ülke kurtulsun. En güçlü kurduğumuz medeniyetlere gidin, iki başlılık var mı? Dışarıdan ithal ettiğimiz rejimle sonuna kadar gitmek zorunda mıyız? Ama onların kafalarındaki şu; ‘Buraya gelecekler yüzde 50-51 alacak. Bizim parti nasıl alsın bunu? Biz iktidara gelemeyiz. İş kötü, o zaman mücadele edelim’ yaptıkları tek numara da bu. Tabi onların dediği de olmayacak. İnşallah iki başlılık da ortadan kalkacak. Koalisyon dönemlerini de çok yaşadık, inşallah o dönemler de ortadan kalkmış olur. Seçim öncesi koalisyonlar ve anlaşmalar olabilir. İki parti bir araya gelir anlaşırlar, seçime beraber girerler. Ne güzel. Önümüzdeki süreçte bu ay içerisinde mecliste Anayasa görüşmeleri inşallah tamamlanır. Oylamalar biter, sonra da iki aylık süreç içerisinde vatandaşa gideriz. Vatanda ‘Evet’ derse eyvallah, önümüz açılmış olur, ondan sonra yeni bir takvim açılmış olur. Eğer vatandaş istemiyorsa yapacak bir şey yok. Buna da saygı duymak lazım” şeklinde konuştu.

“İKİ ADAM SATIN ALARAK BOMBALAMAYA ÇALIŞIYORLAR. BU BİR BİTMİŞLİK ALAMETİ”

Bombalı terör saldırılarında istihbaratın zaafının bulunmadığını aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bombalamalarda güvenlik zaafı var mı?’ deniliyor. Şunu bilelim, eğer birisi birini öldürmeyi veyahut bomba atmayı kafaya koymuşsa emin olun buna mani olmak çok zor. İstihbarat eskiden bir takım yanlış adamların elindeydi. Onlar temizlendi Allah’a şükür böyle bir zaaf kalmadı. Şimdi müthiş bir çalışma var. İyi bir grup var, ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu örgütler de işi iyi bildiği için asla telefon kullanmıyorlar, bilgisayar kullanmıyorlar. İstihbaratın oltalarına düşmüyorlar. Kulaktan kulağa söylüyorlar, hiç ilişmemiş adamları getiriyorlar. Bunların yapmaya çalıştıkları tek şey can yakmak, içimizin acımasını sağlamak. Hatta bundan istifade ederek bazı partilerin eline fırsat verip iktidarı değiştirmeye çalışmak. Terör örgütü amaç olarak bir bölgeyi hedeflemişse, bir coğrafya parçasına devlet kurmayı hedeflemişse önce halka iner, alan hakimiyeti sağlar. Oradaki hakimiyetine göre kendi paçavrasını açar, ‘bağımsız oldum’ der çıkar. Bu denemeleri yaptılar, tam tersine döndü. O paçavraları indi, çukurları dolduruldu, halktan koptular. Şimdi iki adam satın alarak bombalamaya çalışıyorlar. Bu bir bitmişlik alameti. Bununla hakikaten canımızı sıkarlar, içimizi yakarlar. Başka da bir şey olmaz” dedi.

Programa Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız ile İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çeşitli STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

(Turan Bulut / İHA)