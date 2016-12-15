Kış aylarının yaklaşması ile birlikte ısınma amaçlı kömür kullanımının arttığına dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Kullanılan kömürlerin mevzuata uygun olmaması hava kirliliğini doğrudan etkileyen faktörlerin başında yer alıyor” dedi.

“Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nin yakma tesislerinin özelliklerini ve işletilme esaslarını kullanılacak katı, sıvı ve gaz yakıtların kalite kriterlerini ve uyulması gerekli emisyon sınırlarını kapsadığını anımsatan Bakan Özhaseki, “Ülkemizde kullanılacak katı yakıtların bu yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekmektedir” ifadesini kullandı.

Hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine Bakan Özhaseki’nin talimatıyla gönderilen yazıda, özellikle Katı Yakıt Satıcı Belgesi düzenlenmesinde yönetmelik kapsamında belirlenen limit değerlere dikkat edilmesi, ısınma amaçlı kullanılacak kömür başta olmak üzere katı yakıtlara ait piyasa gözetimi ve denetimlerinin etkinleştirilerek artırılması, yönetmelikle belirlenen limit değerlere uymadığı tespit edilen katı yakıtlarının kullanılmasının engellenmesi istendi.

