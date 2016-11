Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan ‘Neler Oluyor’ programına konuk oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gerçekleştirilen terörle mücadelenin ardından şehirlerde başlanan restorasyon çalışmalarına değinen Özhaseki, PKK’lı teröristlerin boşalttıkları evlerde Kur'an-ı Kerim’lerin içini oyup bomba bıraktığını söyledi.

HDP’li belediyelerin 7 Haziran sonrasındaki süreçte oluşan koalisyon ortamından faydalanıp, terör örgütlerine yataklık yaptığını belirten Bakan Özhaseki, “İşin iki boyutu var, biri terör örgütüyle ilgili güvenlik boyutu, biri de şehircilik boyutu. 7 Haziran öncesinde bir üst akıl bunlara bir parti kurmalarını ve AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesini önlemelerini söyledi. O zaaf halinde yani koalisyon görüşmeleri devam ederken belediyelere de özyönetimler ilan etmelerini, çukurlar kazmalarını söyledi. Türkiye’de belli gruplar tarafından bu parti çok rağbet gördü. Başındaki liderine saz çaldırıp, türkü söylettiler. Cumhuriyet gazetesi gibi senelerdir ulusalcılığın bayraktarlığını yapan bir gazete, PKK’lılarla dağda röportaj yaptı, çiçek çocuk muamelesi yaptı. Neticesinde bu partiyi Meclise sokarak AK Parti’den çaldıkları oylarla koalisyon görüşmelerine mahkum ettiler” şeklinde konuştu.

“Tek tek eylemler yaparak can yakmaya çalışıyorlar”

Türkiye’nin PKK terörüne karşı gösterdiği mücadelenin ardından alan hakimiyetini kaybeden bölücü terör örgütünün bireysel militanlığa geçtiğinin altını çizen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu terör örgütünün alan hakimiyeti bitti, vatandaş desteği kesildi. Şimdi bireysel terör militanlığı yaparak can yakmaya başlıyorlar. Terör örgütünün burada pili bitti. Tek tek eylemler yaparak can yakmaya çalışıyorlar. İşin güvenlik boyutu bittikten sonra vatandaş rahatladı, dükkanlar açılıyor, işler yavaş yavaş olmaya başladı ama biz devlet olarak teröristlere o gücümüzü gösterdikten sonra, o şamarı gösterdikten sonra kudretli elimizi de göstermemiz lazım. Zarara uğramış kim varsa onların zararının tazmin edilmesi lazım. Teröristlerin durumu kötüye gittikten sonra terk ettikleri evlere bomba düzeneği bırakmaya başladılar. Buzdolabı kapaklarına, mesela Kur'an-ı Kerim’i oymuşlar, Şimdi siz güvenlik gücüsünüz eve girdiniz yerde bir Kur'an-ı Kerim gördünüz, Anadolu çocuğusunuz, koşup alırsınız sonra da öpüp başınıza koyarsınız. Bunu yapan çocuklar patlatıldı ne yazık ki. Bütün bu namussuzlukları yaptıkları için evler hasarlı.”

“Birçok yerde en çok 1 sene içinde bütün evleri yaparız”

Bakan Özhaseki, PKK terörü yüzünden tahrip olan şehirlerde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, “Sur’da Diyarbakır evleri yapılıyor, taştan evler. Bunların kurullara girmesi, izin alınması zaman alıyor. Orada işe başladık. Tarihi dokuyu koruyoruz. Koruma Başlı İmar Planı var, ona uygun davranıyoruz. Sur’da 2, 3 kez toplantı yaptık, orada yaşayan insanlara ‘Oraları sizin elinizden alıp zenginlere verecekler, oralara alışveriş merkezleri yapılacak, burada tehcir var’ gibi şeyler söylediler. Bunu hem de bazı CHP’li vekiller bile söyledi, bu çok acıdır. Sur’daki tarihi evlerin yapımı uzun sürdüğü için 2 sene süre koyduk ama diğer ilçelere gelince İdil’de Mart ayında teslim edebiliriz, Silopi’de işler başladı, 6 ay sonra teslim edebiliriz. Birçok yerde en çok 1 sene içinde bütün evleri yaparız. Alt yapısıyla, üst yapısıyla yaparız” diye konuştu.

“HDP’den seçilen belediye başkanları asla milletin emrini düşünmedi”

Kayyum atanan HDP’li belediyeler hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

“Orada HDP’den seçilen belediye başkanları asla milletin emrini düşünmedi. ‘Gelen parayı nasıl Kandil’e iletiriz, Kandil’in emrini nasıl yerine getiririz, belediyenin bütün imkanlarını terör örgütüne nasıl kullanırız’ derdindeydi. Ankara’da İller Bankası’ndan her ilin nüfusuna göre para gönderiliyor. CHP’li belediyelerin, HDP’li, AK Partili belediye diye bir ayrım yok. O para belediye kasasına giriyor. İşçilerle yapılan toplu sözleşmelerde çok yüklü paralar veriyorlar, sonra elinden parayı geri alıyorlar. Sonra belediyenin iş makineleri bunların çukurlarını kazıyor. Bütün binalarını sanki onların levazım depoları gibi kullandırıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bunları göreceksiniz ve sadece seyredeceksiniz. Bölge halkı da bunu çok iyi biliyor, hepsi tek tek anlatıyor bunu. Yüksekova’da HDP’nin oyu Kasım seçimlerinde yüzde 94.01, AK Parti’nin oyu yüzde 3 civarında. İlçe Başkanlığı’na gittiğimde bana üye yazmaya başladıklarını söylediler, son bir ay içinde Yüksekova’da 13 bin 500 üye yazılmış. Kasım seçimlerinde 2 bin 300 oy almışız ve son bir ay içinde 13 bin 500 üye yazılmış partiye. Vatandaşlar artık baskından kurtuldu.”

Caner Ünver