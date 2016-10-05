Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 5'inci Levent Projesi kapsamında kentsel dönüşüm ile yapılan 400 konutun kura çekimi törenine katıldı. Alibeyköy'de gerçekleşen programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda heyecanlı şekilde bekleyişleri süren vatandaşlardan üçü için protokol üyeleri tarafından çekiliş yapıldı. İsimleri açıklanan mahalle sakinlerin küre içerisinden dairelerinin yazılı olduğu topları kendileri seçti.

“İstanbul’a hizmet etmeyi ibadet gibi görüyorum”

Belediye başkanlarının başarılı olduğu şehirlerde insanların mutlu olacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ”Son dönemlerde bizler arkadaşlarımızın gayretleri sayesinde insanların mutluluklarının arttığını görüyoruz. Ben de 21 yıl kadar Kayseri’de belediye başkanlığı yaptım. Bugün görevim nedeniyle Ankara’da bulunuyorum. Elimden geldiğince bütün arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama İstanbul’un yeri bende her zaman ayrı olmuştur. İstanbul’la ilgili bir proje varsa, onu takip etmek başımızı tacıdır. Aynı zamanda da ben İstanbul’a hizmet etmeyi ibadet gibi görüyorum. İstanbul’a bakış bir farklı olmalı, buraları mukaddes bir toprak gibi görülerek buralarda hatalar yapılmamalıdır” dedi.

“Artık kendimize has mimaride binalar yapmamız gerekiyor”

Türkiye’nin kendine has mimaride binalar yapması gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki, “Yapılan çalışmalarda kimlikli binaların ortaya koyulması lazım. Artık kibrit kutusu gibi binalardan vazgeçmeliyiz. Kendi kimliğimizi ortaya koyabileceğimiz bir siluetin ortaya çıkması lazım. Dışarıdan bize bakan insanlar burada hangi medeniyet yaşıyor dediği zaman cevabını verecekleri bir yapı stoku içerisinde oturmamız lazım. Türkiye’de minare üzerindeki süngüler gözükmese biraz Müslüman memleket demekte zorlanırız. Demek ki kendimize has mimarileri oluşturup, onlara uygun binalar yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“5’inci Levent Projesi bizim gurur duyduğumuz bir proje”

Anahtar teslim töreninde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Medeniyetleri insanlar kurar, medeniyeti insanlar yıkar. Biz medeniyetler kuran bir milletin mensuplarıyız. Biz burada medeniyetler kuruyoruz. Bugün burada yapılan 400 konutu tamamladık. Burada yapılan çalışmalarda 82 kilometre yüksek gerilim kablosu değişti. Bu 400 konutun bize maliyeti 250 milyon, helali hoş olsun. Bizim sadece beklediğimiz gönüller rahat olsun, dualardan eksik olmayalım. Çünkü, yaptığımız eserler gelecekte bizden bahsettirecek. Bu bizim gurur duyduğumuz önemli projelerden bir tanesi. 5’inci Levent projesi adı altında burada müthiş bir yerleşke ortaya çıkıyor. Alt yapısı ve üst yapısıyla beraber her şeyiyle mükemmel yeni bir medeniyet olgusu ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Bayramoğlu kronik sorunu bu proje ile ortadan kalkmış oldu”

Törende yaptığı konuşmada projenin Eyüp için önemli olduğuna vurgu yapan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Buranın gerçek adı Bayramoğlu Mahallesi'dir. Biz buralara gelirken, zor şartlarda gelirdik. Burada araba yolları yoktu, insanlar çok kötü şartlarda yaşıyorlardı. Her yapılan mahalle toplantısında, her bölge toplantısında Bayramoğlu sorunu kronik bir sorun olarak önümüze gelirdi. Çok şükür bu kronik sorun halkımızın büyük bir teveccühü ile ve beğenisiyle çok nefis diyeceğimiz ölçülerde çözümlendi. Bu çalışma bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.

Hülya Keklik - Mehmet Başa

İSTANBUL