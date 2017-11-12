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Bakan Özhaseki: 'Kılıçdaroğlu’na yine dava açacağım'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’daki siluet tartışması konusunda kendisini suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dava açacağını söyledi.

Bakan Özhaseki: Kılıçdaroğluna yine dava açacağım

12 Kasım 2017 17:15

AK Parti'nin 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Nevşehir’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kongrede yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlarına devam ettiğini belirterek, Kılıçdaroğlu’na yine dava açacağını açıkladı. Bakan Özhaseki, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde bir televizyon kanalında oturmuş karşısında üç, dört tane gazeteci var. İstanbul’daki siluet tartışması var. Diyor ki 'Öyle bir bakan ki Bakırköy sahilinde yapılan koca koca binaların hepsinin altında imzası var. İnkar ediyor' diyor adam. Ya el insaf o binalar yapılalı 8 sene oldu. O binalar yapıldığı tarihte ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Ya nasıl bir mantıktır, nasıl bir anlayıştır. Valla kabul edilir gibi değil. Şimdi buna da bir dava açacağım. Bakacağım ona da sanırım bir şey çıkar. Sonra yine sucuk dağıtmaya devam ederiz. Nevşehir’in de hakkını unutmayız” dedi.  

Coşkun Sağlamdin

 

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