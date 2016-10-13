Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin 2016-2017 Akademik Yılı açılışı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla yapıldı. Şehit Halis Özdemir Konferans Salonu’ndaki programa Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, Coşkun Çakır ve Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol katıldı.

GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in yaptığı açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Özhaseki, üniversite gençliğine mesleki tecrübelerini anlatarak, değişime ayak uydurmaları tavsiyesinde bulundu. Kayserililer'in ticari zekalarını konu alan paylaşımlarda bulunan Bakan Özhaseki, esprileri ile salondakileri güldürdü. Bakan Özhaseki, öğrencilere en iyi olabilecekleri mesleği tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

“Türkiye’deki yapıların yüzde 50’si dönüşmek zorunda”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yaptıklar kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Bakan Özkaseki, Türkiye’deki yapıların yüzde 50’sinin dönüşmek zorunda olduğunu ifade ederek, “Bunun içinde kentsel dönüşüm kanunları çıktı. Tıkanan nerede kentsel dönüşüm varsa İstanbul’da, İzmir’de Anadolu’nun birçok yerinde merci merci çözümler buluyoruz. Şimdi yeni yasalar getirip biran önce bunları değiştirecek formül bulmaya çalışıyoruz. Sağlam yapılarak geçmek zorundayız. Bu ülkenin alt tarafı fokur fokur kaynıyor. Üst taraftaki kaynamalara gücümüz yetebilir, tedbir alırız. Hükümet olarak işimiz o zaten. Ama alttaki olan bitene tedbir alamazsınız, ona uygun davranmak durumundasınız. Onun dilinden anlamazsanız o sizi zaten yola getiriyor” dedi.

“Laiklik tehlikeye mi düştü Allah aşkına?”

14-15 yıldır iktidarda olduklarını söyleyen Bakan Özhaseki, "Sayın Başbakanımızın esprili sözleri var. Benim de hoşuma gidiyor. 'Ya 40 günlük hükümetiz ama başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelenden daha fazla' diyor. Hakikaten her gün acayip bir olayla karşı karşıyayız. İktidar dönemine başlıyorsunuz, Danıştay saldırısı oldu, arkasından Cumhuriyet mitingleri yapıldı. Cumhuriyet mitinglerinin ana teması 'Cumhuriyet ve laiklik elden gidiyor' falan, filan. Hatırlar mısınız? Meclis’e bir hanımefendi girmişti, rahmetli başbakan bile eli ayağı titreyerek 'Bu hanıma haddini bildirin' falan dedi. Şimdi Meclis’teki hanımefendilerin yarısı örtülü, yarısı açık. Allah bu huzuru sonuna kadar devam ettirsin. Mutlular, keyifle oturuyorlar. Laiklik tehlikeye mi düştü Allah aşkına? Cumhuriyetin başına bir şey mi geldi, yok" diye konuştu.

“Bir mağdur edebiyatı var”

15 Temmuz darbe girişimi sürecine değinen Bakan Özhaseki, devletin süreçle ilgili kendi içerisinde eleme yaptığına dikkat çekerek, “Görmek istemediği adamlara ‘kardeşim bizim başımızdan’ gidin diyor. Bir mağdur edebiyatı var. Ben mağduriyet olabileceğine inanıyorum. Bir tek masum yanmasın diye de dua ediyor, gayret ediyorum. Bizim içimizdeki inanç şu; bir gemide 999 tane katil varsa 1 tane de masum varsa o masumun hatırına gemi batırılmaz. Olaya böyle bakıyoruz. Ama sizler de elinizi vicdanınıza koyun bir ihtilal yapıldı, başarılı olamadılar. Bunların elemanı sadece 60 bin kişi mi arkadaşlar Türkiye'de devlette çalışan? Atılan 61 bin 500 kişi. Açığa alınıp incelenenler ayrı bir şey. Allah aşkına bu grubun elemanları sadece 61 bin 500 kişi mi? Devlet diyor ki 'ben kendime bağlı insanlarla çalışırım, başka yerlere bağlı olanlarla çalışmam’” ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristin ifadesi

Darbenin başarılı olması halinde 10-15 vilayetin kopup gideceğini söyleyen Bakan Özhaseki şöyle konuştu:

"Sırada bekleyenler vardı. PKK'lı bir militan yakalandı. Bombalı araç vermişler, 'sen şuraya götür bırak, 30 saniye sonra patlatacağız' demişler. Fakat aracın kapısını açar açmaz patlatmışlar. Yaralanıyor, bizimkiler uzun tedavinin neticesinde iyileştiriyorlar. Aklı başına geliyor. Diyor ki 'bunlar beni yok etmek istediler, ben her şeyi itiraf edeceğim.' İtiraflarını kameraya almışlar, olduğu gibi dinledik. Diyor ki; 'Bize 15 Temmuz'dan bir müddet önce bir emir geldi. Hiç kimse askere kurşun sıkmayacak. Bundan sonra polise ve özel harekatçılara sıkacaksınız dediler.' Bakın 15 Temmuz'dan önce, niye? Orada bir şey var biliyorlar, işbirliği var. 15 Temmuz başarısız oldu, ertesi gün 'Askere de sıkabilirsiniz' dediler diyor. 'Sınırda bekleyen bir sürü militan vardı' diyor. 10-15 vilayette kopma harekatı, doğuda başka bir hareket. Boğazlarda başka bir hesap vardı. Neticesinde belki de Orta Anadolu’ya sıkışmış bir millet olarak kalacaktır. Allah korudu."



Nurhan İçmez

