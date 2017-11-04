Bakan Özhaseki: Şehirleri hep beraber ortak bir sorumluluk ile mahvetmişiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir dernek tarafından düzenlenen İnşaat Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektörü Türkiye İstişare Toplantısı’na katılarak, sanayici iş adamları ile buluştu. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, CHP'nin, belediye başkanlıkları döneminde bütün şehirleri mahvettiklerini söyleyerek, "Şehirleri hep beraber ortak bir sorumluluk ile mahvetmişiz. Son yıllarda istismar olsun diye bizim ana muhalefetin söylediklerine bakmayın. Kardeşim, 10 bin yıllık bir şehir ve bu şehrin üzerinde yaşayan bir hayat var. Ortak bir sorumluluk var. Yiğitçe çıkıp sizde söylesenize. Zamanında belediye başkanları yaptığınız dönemde bütün şehirleri mahvettiniz. Bizim Kayseri’yi de mahvettiniz. Doğru dürüst söylesenize. Yok, söyleyemezler. Sadece Cumhurbaşkanımızın bir sözünden başlayarak işi alıp başka bir demagoji ile götürmeye çalışıyorlar. Şehirlere sorumluluğumuz ola iyi şeyler yapmak yerine, kötülük etmişiz gibi gözüküyor. Sanki bu güzelim şehirlerde kendi kendimize yaptığımız işle önce batırmışız, şimdi temizlemeye çalışıyoruz." dedi.



Ali Göç

