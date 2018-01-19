Bakan Özhaseki, Sur’da incelemelerde bulundu

Bir dizi programa katılmak amacıyla Diyarbakır’da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terörden temizlendikten sonra inşa çalışmaları devam eden Sur ilçesini gezdi. AK Parti Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan’ın eşlik ettiği Bakan Özhaseki, yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 2,5 yıl önce Sur’un yeniden inşası konusunda geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı yaptıklarını anımsatan Bakan Özhaseki, "Sur içerisinde yapabileceklerimizi, burada neler yapılabileceğini izah etmiştik. Sonra bakanlığımın ilk günlerinde buraya gelip ‘Sur Eylem Planı’ adı altında 10 başlıkta Sur ilçesinde yapabileceğimiz ne varsa tek tek izah etmeye çalışmıştık. Aradan 1,5 yıl kadar zaman geçti. İşte bu 1,5 yıl içerinde o söylediklerimizden neler yapıldı, neler yapılmadı bunların muhasebesini yapmak için bugün buradayız. Yapılanları birebir takip ediyorum. Bugün de nihayetinde geldiğimiz son noktayı görmek üzere buradayız. Birçok şey yapıldı, söylediğimiz her söz yerine geldi. Ancak sadece yıkım yapılan mahallerde geleneksel denilen o dokunun yapılabilmesi hususunda çok somut adımlar atamadık. Sebebi de buradaki evlerin veyahut da bir kısım tarihi eserlerin tescilli olması. Bunların planlamasının yapılması, kurullardan geçmesi biraz zaman alıyor. Yakında bu işlere de başlayacağımız dönem başlayacak" diye konuştu.

"Sur terörle anılmasın"

Sur’daki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamak istediklerini anlatan Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Diyarbakır ve Sur terörle anılmasın. Hiç değilse tarihin en güzel eserlerinin yaşandığı, medeniyetlerden en güzel eserlerin yaşandığı bir bölge olarak, turizm destinasyon merkezi olarak geçer ve herkes buraları görmeye gelir. Diyarbakır’ı tanımaya gelir. Diyarbakır’daki tarihi eserleri gezdiği gibi yöresel tatlarını, lezzetlerini burada yaşamaya gelir. İnsanların sıcaklığını, ilgisini görmeye gelir. Bundan da herkes istifade eder diye düşünüyorum."

"Örgütlerin sözlerine inanmayın"

Bakan Özhaseki, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Sur ilçesinde tarihi dokuya bilinçli olarak zarar verildiği" iddialarına ilişkin soruya cevap veren Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Buraya geldiğim günden beri arkamdan dönen bir yalan furyası var. Bunlara da alıştık. Bir kısım bunları söyleyenler sivil toplum örgütü adı altında bir araya gelmiş PKK terör örgütünün uzantıları. Onların sözcülüğünü yapıyorlar. İlk geldiğim günlerde şunu söylüyorlardı; ‘Bura tamamıyla boşalacak. Tarihi eserler bile istimlak ediliyor.’ Meclis’teki uzantıları da şöyle diyorlardı, ‘Tarihi eserlerden ne istiyorsunuz? Niye istimlak ediyorsunuz? Niye kamulaştırıyorsunuz tarihi eserleri? Burada devlet her tarafı yıkacak, alışveriş merkezleri koyacak. Zenginlere peşkeş çekecek.’ Bu kulaklar defalarca bunları duydu. Aradan 1,5 yıl geçti. Hangi dedikleri doğru çıktı? Hiçbir dedikleri doğru çıkmadı. Ben bunu Meclis’te de ifade ettim, her geldiğimde de söylüyorum. Burada 2012 yılında onaylanmış olan Koruma Amaçlı İmar Planı var. Bunu eski belediyeler kendileri yapmışlar. O planda bir revize yaptık biz. Daha doğrusu o planı baz alarak yaşanabilir bir hale gelen, ticaretiyle canlı, geleneksel yaşamın sürdüğü bir ortam haline getirmeye çalıştık. O plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu planın haricinde hiçbir şey yapmadık. Zaten burada yapılacak konutlarda yakında Cumhurbaşkanımız temelini atacaklar, göreceksiniz binlerce konut yapılacak. Hepsi klasik Diyarbakır evi olacak. O bizim bildiğimiz bazalt taştan ahşap karışımı olan o güzelim evleri ortaya çıkaracak. Burada biz Diyarbakır’daki evlerin geçmişe doğru nasıl evler olduğunu kentsel tasarım rehberiyle belirledik. Diyarbakır’da eskilerin aradığı, tarif ettikleri o konaklar var ya, o konaklardan ne kadar varsa, hangi tür bir mimari uygulanmışsa, en ufak detayına kadar, kapı kollarına kadar bizde tespitli. Bu çok önemliydi. Bir kentsel tasarım belirledik, bütün şehirlerde olması gereken bu. Yapılacak evlerin hepsi de buna uygun şekilde yapılacak. Bu yüzden gelip burada tahrik eden, uluslararası bağlantısı olduğunu söyleyen örgütlerin sözlerine inanmayın. Yapılanları yerinde görün. Eğer konuşmalarımıza hilafına en ufak bir şey yapmışsak lütfen bizi uyarın, biz de yapmayalım."

Ejder Ediz Işık - Emrah Kızıl