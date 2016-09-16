Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “16 Eylül Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü”ne ilişkin bir mesaj yayımladı. Bakan Özhaseki, yayımladığı mesajında “Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmaların başlangıcını oluşturan ve 197 ülkenin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, bugüne kadar ulaşılan başarılı uluslararası çevre anlaşması olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 1991 yılında taraf olduğu ve tüm değişikliklerini kabul ettiği Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, mesajında şunları kaydetti: “Türkiye, Montreal Protokolü yükümlülüklerinin uygulanmasında başarılı ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemiz ozon tabakasının korunması için taraf ülkelerin çabalarına ortak olmuş ve ilgili tüm sektörlerin katkıları ile başarılı çalışmalara imza atmıştır. Bu başarı aynı zamanda küresel iklim değişikliği çalışmalarına da önemli katkılar sağlamaktadır. Montreal Protokolü’nün yıldönümü olan 16 Eylül Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü her yıl dünyada çeşitli etkinlikler çerçevesinde kutlanmaktadır.”

“16 Eylül Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü” nün her yıl dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Bakan Özhaseki, 2016 yılında kutlama temasının ise “Ozon ve İklim: Birleştik ve İyileştirdik” olarak belirlendiğini kaydetti.

Bakan Özhaseki, yayımladığı mesajında Türkiye’nin, Montreal Protokolü’nün uygulanmasında yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda 2012 ve 2014 yıllarında aldığı Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ozon Ağı Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası’na bu sene de layık görüldüğünü bildirdi.

Benan Özben