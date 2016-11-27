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Bakan Özhaseki: 'Türkiye'de 7 milyon konut dönüşecek'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özhaseki, 7 milyon konutun vakit kaybetmeden ‘Kentsel Dönüşüm’le yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Özhaseki: Türkiyede 7 milyon konut dönüşecek

27 Kasım 2016 09:54

TGRT Haber’de canlı olarak yayınlanan “Neler Oluyor” programına konuk olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol’un da yeraldığı programda gündemi değerlendirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gerçekleştirilen terörle mücadelenin ardından şehirlerde başlanan restorasyon çalışmaları başta olmak üzere, kentsel dönüşüm, çevre, ÇED süreci, şehirlerin imarı ile inşaat sektörünü masaya yatıran Bakan Özhaseki, mevcut uygulamalarla ilgili Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANDIRILACAK

Depremle ilgili yapılan bilimsel uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki; “Halkımız kentsel dönüşümün gerekliliğinin farkında değil. Vatandaşla müteahhit arasındaki bir takım anlaşmazlıklar bu işi sekteye uğratmış gibi görünüyor. Bir kısım vatandaş, 'Ben bu evi veriyorum ama yerine iki tane alabilir miyim' düşüncesiyle işi zorlaştırıyor. Bilim adamları İstanbul'da 7 şiddetinde büyük bir deprem bekliyor. Olası bir depremde sağlıksız binalar yıkılacak, çok fazla can kaybımız olacaktır. Ekonomiye etkisi de çok olumsuz olacak. Felaket senaryosu çizmiyorum, bir gerçekten bahsediyorum. Yaşanan bu olumsuzlukların ortadan kalkması için, öncelikle halkımızın bilinçli olması gerekiyor.

Diğer taraftan dönüşümün yapılacağı yerin sosyal donatı alanını göz önünde bulundurmak ve devlet teşvikini eksik etmemek gerekiyor. Ekonomiden bu işe kaynak ayırıp, her türlü desteği vermemiz lazım. Bu desteği belediyeler, vatandaş ya da müteahhit bazlı verebiliriz. Dönüşümü hızlandırmak ve desteği arttırmak için bakanlık olarak çalışmalara devam ediyoruz.

1999 ÖNCESİ İNŞA EDİLEN 15 MİLYON SAĞLIKSIZ YAPI VAR
Türkiye'de 20 milyon civarında ortalama yapı stoku var. 2012 yılında kentsel dönüşüm yasası çıktı. Yasadan sonra 4,5 yılda 3 milyon 100 bin nüfusa hitap eden dönüşüm yapılmış durumda. Fakat dönüşüm yapılan rakamın 25 milyon kişiyi etkilemesi lazım. 1999 öncesi inşa edilen yaklaşık 15 milyon sağlıksız yapı mevcut. Deprem gerçeğini göz önüne aldığımızda Türkiye’deki 15 milyon yapının en az 7 milyonunun dönüşmesi gerekiyor.

BAKANLIK FİKİRTEPE'DE FİRMALARIN ORTAĞI OLUYOR
Türkiye’nin ilk büyük ve planlı kentsel dönüşüm projesi Fikirtepe’de başladı. Fakat zemindeki sıkıntılar çözülmeyince birçok firma inşaatı devam ettiremedi. Fikirtepe’nin süratli biçimde çözülmesi amacıyla çalışmaları başlattık ve bunun için bakanlıkta bir grup kurduk. Zorda kalan müteahhitlerle ortaklık mukavelesi yapıyoruz. Kar varsa müteahhit de alacak, İller Bankası da alacak. Eğer bir adada üçte iki çoğunluğa ulaşan müteahhit varsa harekete geçmesi gerekir. Üçte iki çoğunluğa ulaşamayan ya da mali sıkıntı çeken müteahhitler isterlerse, haklarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak devralacağız.

LOKOMOTİF SEKTÖRDE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPILIYOR
Gayrimenkul sektöründe çok büyük işler yapılıyor. Türk ekonomisinin lokomotifi. Burada hakkını teslim eden firmalarımız var. GYODER başkanlığında üyeler geldi, meclisi biz tamir edelim dedi. Birileri kötülük etti, inşaat sektörü buraya 200 milyon lira harcarız dediler. Bunlar vatanperver insanlar. Sektöre desteğimiz devam edecek. Bu sektör şu an daralmış olabilir ama önü açık. Türkiye'de en az 7 milyon konut değişmek zorunda. Hala göç devam ediyor. Hala refah seviyemiz artıyor. Türkiye inşaat sektörü canlı olmaya devam edecek. Arz talep dengesini doğru tutturmak lazım. Müteahhitin niye konut yaptığını iyi bilmesi gerekiyor. Gayrimenkul sertifikası, imar hakkı transferi gibi konuları görüşeceğiz. Ruhsat verilmiş yerlerde imarla oynamayın diye talepler var. Vergi indirimleri, harç indirimleri gibi talepler var. Ekonomik duruma göre taleplere geri dönüşler yapılacak. Yabancılara vatandaşlık verilmesi konusunda da önemli adımlar atacağız.''

BAKIRKÖY KADIKÖY VE IHLAMUR PARKI PLANLARI İPTAL
Beşiktaş'ta Ihlamur Parkı'na 2,5 emsal verilmiş iptal ettim. Kurbağalıdere'de otel, Bakırköy'de 100 bin metrekare inşaatı iptal ettim. Bakırköy sahilinde 100 dönüm inşaat, 1000 adet rezidans, 5 bin araba demek. Bu bölge bunu kaldırmaz. İstedikleri kadar kızsınlar haklıyım. Bazı belediyeler kötü örnek oluyor.

TARİHî YAPI KORUNARAK DİYARBAKIR YENİDEN RESTORE EDİLİYOR
Devlet olarak terör tarafından zarar görmüş kişilerin zararını tazmin edeceğiz. Şu anda Sur’da Diyarbakır evleri yapılıyor, taştan evler. Tarihî dokuyu koruyoruz.

Şırnak'ta, İdil'de, Cizre'de şehirlerin altyapısını tamamen yeniliyoruz. Terör mağduru bölgelerde yeni yapılar üretmeye çalışıyoruz. Birçok bölgede 1 sene içinde tüm evleri yapacağız. İdil'de Mart ayında, Silopi'de ise 6 ay sonra teslimler yapılacak. Bu bölgelere okullar, camiler, spor alanlarının yer aldığı sosyal tesisler de yapılıyor. Şu ana kadar Cizre'de 10 yerde temel attık. Dicle'nin kenarında dereyi ıslah ettik, 50 bin metrekare alanı da park yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da 1 yıl içinde toplamda 36 bin konut yapacağız.”

Necmi Çiçelçi - Türkiye gazetesi

Etiketler: mehmet özhaseki


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