Bakan Özhaseki, Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı’nda

Bakan Özhaseki, İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul çadırında basın toplantısı düzenledi. Fuarın büyüyen ülkelerin kendi yapmış oldukları çalışmaları bütün dünyaya tanıttıkları bir alan odluğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Aslında inşaat sektörü, Türkiye’de belki de en itici güç olarak önümüzde duruyor. Bir taraftan kentsel dönüşüm gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Bir taraftan hala şehirlerimize göç devam ediyor. Genç bir nüfusa sahibiz. Yenilenme isteği içimizde hiç bitmiyor” dedi.

İnşaat sektörünün Türkiye’nin gururu olan bir sektör olduğunu ifade eden Özhaseki, “Yurt dışında inşaat sektörümüz medarı iftiharımız. İlk 250 içerisinde her zaman 40 ile 50 arasında firmalarımız var. Son 10 yıl içerisinde 220 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştık. Çin’den sonra 2. sıradayız” diye konuştu.

Türkiye’de son yıllarda bir kalkınma atağı olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Özellikle 2002’den itibaren başlayan dönemde yapılmış olan yatırımları sadece ülke içerisindeki yatırımlar olarak görmekten ziyade biraz daha kıtalararası yatırımlar gibi de görmek lazım. İçeride bir çok yatırım yapılıyor doğru. Her şehirde müthiş bir yatırım atağı hızla devam ediyor. Ama bir taraftan da iki kıtayı bağlayan yer altındaki geçitler, 3. köprüler, Kocaeli tarafına yapılan üst geçit, bunların her birisi de daima kıtaları birbirine bağlayan bölgesel bir yatırım olarak da karşımız da duruyor. Özellikle yaptığımız 3. havalimanı inşaatı da bu sene devreye girdiğinde dünyada 1. sırada yer alacak. Konumu itibariyle de etrafındaki 55 kadar ülkeye 3 saatlik mesafede ulaşabilecek tek ülke olacağız” şeklinde konuştu.

"Kimsenin topraklarında gözümüz yok"

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibariyle zor bir yerde olduğunun altınını çizen bakan Özhaseki, "Coğrafya insanın kaderiymiş. Başımıza son 3 yılda gelenler batıda en güçlü gördüğümüz ülkelerin başına gelseydi ne olurdu düşünün. PKK gibi 40 yıldır vahşi bir örgüt, dışarıdan da destek alıyor. Böyle bir örgüt Almanya’nın Fransa’nın İngiltere’nin başına gelseydi ne olurdu acaba ne yaparlardı. Kendilerinde ufacık bir patlama olduğunda dünyayı alt üst edenler özgürlükleri insan hakları bir kenara bırakıp hücum edip üzerlerine dalanlar biz de PKK’lı katilleri koruyorlar. Böyle garip bir ilişki. Bunca lanet örgütle baş etmiş bir ülkeyiz. Bitti içeride terörist kalmadı. Son kalanlar da temizlenmek üzere bunları güvenliğimiz için yapıyoruz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok” ifadelerini kullandı.

Dünya şehirleri arasındaki yarışta herkesin kendi şehrini biraz daha tanıtmak dışarıya açmak için iş yapmak zorunda olduklarını anlatan Özhaseki, “Bu yarışta geride kalan siliniyor. Anadolu dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Böyle olmasına rağmen geçmişte cazibe merkezi olan başkentlik yapmış şehirlerin bir çoğu şuan yok olmak üzere. Eğer şehirlerimizdeki yöneticiler kendi şehirlerinde doğru projeler yapıp ileriye doğru şehirlerini açarsa o şehirler büyüyecek ve gelişecek” diye konuştu.