Bakan Özhaseki yavru carettaları denizle buluşturdu

Bakan Özhaseki, DEKAMER Merkezinde önce tedavileri süren caretta carettaların tedavi gördüğü su tanklarını inceledi. Burada DEKAMER Müdürü Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska’dan bilgi aldı. Muğla Valisi Esengül Civelek’in de eşlik ettiği Bakan Özhaseki ardından İztuzu sahiline giderek önce tedavileri tamamlanan caretta deniz kaplumbağasını elleriyle taşıyarak denize yakın alanda suya ulaşmasını sağladı.

Her yıl binlerce deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluştuğu İztuzu sahilinde daha önce yumurtaların bulunduğu alanlar denize girmek için gelen vatandaşların zarar vermemesi için işaretlenen yuvadan yavru carettalar çıkarıldı. DEKAMER Başkanı Yakup Kaska ile birlikte yuvadan kaplumbağaları çıkaran Bakan Özhaseki, yavru carettaların deniz ile buluşmasını izledi.

Bakan Özhaseki, yöre insanının koruma konusunda bilinçli olduğunu belirterek, “Burada müthiş bir bilinç gelişti. 2 ay sonunda yumurtadan çıkan hayvanlar denizle buluşuyorlar. Bu çalışmalarla 2014 yılında 56 bin, 2015 yılında 65 bin, 2016 yılında 92 bin civarında deniz kaplumbağası denizle buluştu doğal yaşamına döndü. Şimdi arkadaşlarımız izlemeye devam ediyor ve yeni raporlar gelmek üzere. Bu sayı çok daha fazlasına ulaşacak. Müthiş bir canlı türünü biz burada kurtarmış oluyoruz. Tamamı ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bu canlı türü 4 senedir Bakanlığımız uhdesindeki bu çalışmalar ile her yıl binlercesi doğaya yeniden dönüyor. Özellikle bu bölgedeki 5 Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılan çalışmalarda önce yumurtluyorlar” dedi.

Bekir Tosun

