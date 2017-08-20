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Bakan Özhaseki: ‘Yerin altında bir hareketlilik var bununla savaşılmaz’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerin altında bir hareketlilik var bununla savaşılmaz" dedi.

Bakan Özhaseki: Yerin altında bir hareketlilik var bununla savaşılmaz

20 Ağustos 2017 14:48

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm projesi 1. etap 200 daire temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki törende yaptığı konuşmasında, "Kentsel dönüşüm önemli. Devletimiz güçlendi, insanların refahı arttı. Sağlıksız evlerden çıkmamız lazım. Deprem bölgesiyiz ufak bir sarsıntıda sevdiklerimiz gider" dedi.

Bakan Özhaseki, "Yerin altında bir hareketlilik var, bununla savaşılmaz. Ona uygun hareket edilir. Bizim şehirlerimizi bir an önce yenilememiz lazım. İyi niyetliyiz ve Allah için gayret edeceğiz" diye konuştu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Vatandaşlarımız için risk oluşturan alanların yerine 4 etaptan oluşan proje ile konutlar yapılacak. Proje kapsamında 8 katlı 28 bloktan oluşan 1101 daire yapılacak. Bir adet okul, iki adet ticaret alanı olan bu projenin maliyeti 200 milyon TL civarında olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm projesi 1. etap 200 daire temeli atıldı.

Alparslan Ötüken

Etiketler: mehmet özhaseki


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