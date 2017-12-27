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Bakan Özhaseki’den deprem açıklaması !

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İSO meclis toplantısında konuştu. Bakan Özhaseki, İstanbul için belli aralıklarla olan depremlerden korktuklarını belirtti.

Bakan Özhasekiden deprem açıklaması !

27 Aralık 2017 19:20
Bakan Özhaseki’den deprem açıklaması - Tıkla İzle

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısında konuştu. Bakan Özhaseki, deprem konusuna vurgu yaptı. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu belirten Özhaseki, İstanbul için belli aralıklarla olan depremlerden özellikle adalar segmentindeki gelişmelerden korktuklarını söyledi. Bakan Özhaseki, “Deprem ülkesiyiz. Söylerken bile insan çekinerek söylüyor. Bunları söylemek zorundayız. Bu ülkenin topraklarının yüzde 66’sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde. Nüfusumuzun da yüzde 71’i birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yaşıyor. Türkiye’de her gün depremler oluyor. Dün yine İzmir’de 4.8 şiddetindeydi. Daha küçük depremler de olduğu için kayıtlara geçiyor bizi etkilemiyor” dedi.

Yüz yıl içerisinde Türkiye’de 6 ve üzeri şiddette yaşanan deprem sayısının 56 olduğunu belirten Özhaseki,”100 yıl içinde bu ülkede 6 ve üzeri şiddette yaşanan deprem sayısı 56’dır. İstanbul’da özellikle bizi korkutan şey; belli
aralıklarla olan depremler. Özellikle adalar segmenti dediğimiz segmentteki gelişmeler” şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak deprem konusunda tedbir alacaklarını dile getiren Özhaseki,”Hocaların büyük çoğunluğunun söylediği şu; 2030’a kadar büyük bir deprem bizi bekliyor diyorlar. ‘Şiddeti 7’den asla az olmayacak bunu bilin’ diyorlar. Tedbir almak lazım değil mi? Bir çaba içerisinde olmamız gerekmiyor mu? Bu çaba önce bize düşüyor tabi ki bakanlık olarak” dedi.

 

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