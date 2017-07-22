Bakan Özhaseki'den deprem açıklaması! Bunların yıkılması lazım...

Erzurum Üniversiteleri Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 17’inci Geleneksel Mezunlar Buluşmasına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kuruluna sundukları yeni programa göre Türkiye’de her yıl 500 bin yeni bina inşa edeceklerini belirten Özhaseki, "Türkiye’de 99 yönetmeliği öncesinde yapılan yaklaşık 7 buçuk milyon yapı stoğu var. Bunların büyük çoğunluğu depreme dayanıksız. Bunların yıkılması lazım. Senede 500 bin konutu değiştirmek üzere bir program hazırlayarak 15 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Biz işe başlarız, bizden sonra gelenler devam ettirirler ve 15 yıl sonra Türkiye’deki tüm yapı stoğu sağlam hale gelir. Bunun alt yapısını, kanuni mevzuatını, finansman kaynaklarını, rezerve olanlar hususundaki tıkanıklıkları tek tek çalışarak Bakanlar Kuruluna sunumumuzu yaptık. Sayın Başbakanımız da dahil olmak üzere bütün ekip bunu doğru buldular. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuyla paylaşacağız ve icraatlara da başlayacağız. Yılda 500 bin konut değiştirilecek, bunun 200 bini İstanbul’da, 300 bini Anadolu’da olacak" diye konuştu.

Bakan Özhaseki, Bodrum’da yaşanan depreme dair ise, "Ege Denizi'nin depremsellik riski açısından önemli bir yer olduğunu herkes biliyor; bu nedenle o bölgelerde yapılaşma izinleri de mahdut ve sınırlı tutuluyor. Eğer belediyeler bunu delmişlerse bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bodrum’daki olay 6 şiddetinde Allah’tan bir can kaybı olmadı. Buna seviniyoruz ama o bölgelerde tekrar deprem olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle oradaki belediye başkanı arkadaşlarımızdan yapılaşma izni konusunda hassas davranmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Göç - Selma Kara