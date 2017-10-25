Bakan Özhaseki’den yatay mimari açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Bağcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında temel atma törenine katıldı. Demirkapı Mahallesi’nde Albayrak Sitesi’nin temelinin atıldığı törene Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende alana kurulan dev ekranlar sayesinde 15 Temmuz Mahallesi’ndeki THY B Blok Sitesi’nin de aynı anda temelleri atıldı. Temelin atılması için butona Bakan Özhaseki, Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün birlikte bastı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bin 903 daire, 31 iş yerinin yapılacağı sitelerin temel atma töreninde konuşan Bakan Özhaseki, deprem tehlikesine karşı dayanıklı yapıların önemine dikkat çekti. Bakan Özhaseki, ayrıca dikey mimariden yatay mimariye geçişle ilgili de açıklamalarda bulundu.

“Ana muhalefetten bir genel başkan yardımcısı, vatandaşları adeta tahrik ediyor”

Yasal alt yapısı tamamlandığında İstanbul için düşünülenleri vatandaşlarla paylaşacağını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “İstanbul bizim göz bebeğimiz biz İstanbul’u depreme hazırlıklı hale getirmeliyiz. Hazırlıklı hale gelirken hiç değiştirmeyeceğimiz bazı prensipler var. Bunlardan birisi yerinde dönüşümden yanayız. Kimseyi bir yerden alıp bir yere taşımayacağız. Geçenlerde ana muhalefetin bir genel başkan yardımcısı vatandaşlar evlerinizi yıkacaklar alışveriş merkezi yapacaklar, sizi bir yere taşıyacaklar gibi hiç yakışmayan doğrusu çok çirkin bulduğum bir üslup içerisinde vatandaşları adeta tahrik ediyor. Altını çizerek ve imza atarak söylüyorum, bizim için esas olan yerinde dönüşüm. Oralarda alt yapısı mükemmel şekilde, akıllı şehirler konsepti içerisinde ve yeşil şehirler hatta o şehirler içerisinde kendi enerjisini üretebilen çöpünü sıfır atık mantığıyla dışarı verebilen yepyeni kentler oluşturacağız. İlk etapta yıkılabilecek evlerdeki vatandaşlar eğer alternatif olarak kendilerine bir yer istiyorlarsa işte şurada evimiz var buyurun diyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda hiç deprem olmasın diye dua ediyoruz ama olacaksa da en uzun sürede olsun biz de 10-15 yıl içerisinde baştan sona hazırlıklı hale getirelim diye bir planımız var” dedi.

“ Hesabı yapmışsak onun finansı da alt yapısı da bizi ilgilendirir”

Dikey mimariden yatay mimariye geçiş ile ilgili konuşan Bakan Özhaseki, “Orada elbette ki bir başka vurgu, Cumhurbaşkanımızın çok yaptığı yatay mimariye geçiş; dikey mimariden daha çok toprakla tabiatla buluşabilen mahalle konsepti içerisinde insanların konu komşusunu tanıdığı bakkalına selam verdiği, asansörüne bindiği zaman insanların komşularla selamlaşıp hal hatır sorabildiği bir ortama gidecek yeni mahalle konseptleri var. İnşallah onları yakın zamanda açıklayacağım. Bazı yerlerde tabi ki inşaat firmaları müteahhit arkadaşlarımız daha yüksek katlar tercih ediyor olabilirler. Onların da savunmalarında oraların daha çok sosyal donatıya ayrılacağı gibi bir hesap var. Ayrıca bir başka hesap da daha yüksek yapıldığı zaman düşük katlılardan daha ucuza mal oluyor. Ama biz yeni bir konseptle mahalle kültürüyle ortaya çıkıyorsak ve hesabı yapmışsak onun finansı da alt yapısı da bizi ilgilendirir. O yüzden bizim yapacağımız bu işe müteahhitler karışmazlar. Biz işimizi ihale ederiz onlar gelip sadece yaparlar” şeklinde konuştu.

“1999 Depremi’nden önce yapılan yapılarının dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorum”

Doğal afetlere karşı dayanıklı yapılar inşa ederek can ve mal kaybını en aza indirilmesi gerektiğini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “ Bağcılar’da 1999 Depremi’nden önce yapılan yapılarının tamamının kontrol edilmesi ve dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorum. Yüzde 90 itibariyle çünkü tamamı deniz kumuyla yapılan binalardan oluşuyor. Kamu kurum ve kuruluş farkı göz etmeden hizmet ederken kentsel dönüşüm çerçevesinde de yine öncelikli olarak Bağcılar’ın tamamında dönüşümü hedeflediğimiz bir kez daha ifade etmek istiyorum. Okullarla ilgili tamamlandı problemimiz kalmadı. Ama camilerimizle alakalı da şu ana kadar kentsel dönüşüm çerçevesinde 8 camimiz bitti” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar alandan ayrılacağı sırada Bakan Özhaseki'ye yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda vatandaş Özhaseki ile selfie çekilmek için birbiriyle yarıştı.

Hasibe Karadağ - Emrah Kuş



