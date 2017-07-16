Bakan Özlü: '15 Temmuz, yurt dışı destekli bir çetenin hareketidir'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 15 Temmuz’da Gölbaşı ilçesinde şehit olan polis ve vatandaşların adının yazılı olduğu Gölbaşı Şehitler Anıtı’nın açılışını gerçekleştirdi. Özlü, açılış öncesinde yaptığı konuşmasında 15 Temmuz’un yurt dışı destekli bir çete hareketi olduğunu vurguladı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ise Gölbaşı ilçesinin 15 Temmuz gecesinde gösterdiği çabadan dolayı tüm dünyanın ismini bildiği kahraman bir ilçe olduğuna dikkat çekti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duray da 15 Temmuz’da yaşanan olayların birçoğunun Gölbaşı’nda gerçekleştiğine dikkat çekerek, "TÜRKSAT’ın, Türklerin, Türkiye’dekilerin sesini kısıp birbirleri ile haberleşmesini istemediler. Orada da Gölbaşılı vatandaşlarımız vardı" dedi.

Duruay, açılışı gerçekleştirilecek anıtın 15 Temmuz günü verilen mücadelenin bir simgesi olduğunu ve hain girişimin unutulmayacağını kaydetti.

"Çok sinsice planlanmış çok uzun yıllar üzerinde çalışılmış bir plandır"

Bakan Özlü, burada gerçekleştirdiği açılışın ardından TÜRKSAT Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Özlü, ziyareti sırasında 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümüne ilişkin şunları kaydetti:

"15 Temmuz’un birinci yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yurt dışı destekli bir çetenin hareketidir. Bir darbe girişimidir. Bugün baktığımız da çok sinsice planlanmış çok uzun yıllar üzerinde çalışılmış bir plandır. Çok şükür aziz Türk milletimizi Allah çok seviyor. Milletimizi bu tür felaketlerden koruyor."

Darbe teşebbüsüne kalkışanların adli makamlarca davalarının sürdüğünü belirten Özlü, "Şuanda mahkemelerde hesap veriyorlar. Bu süre içerisinde kamuda görev yapan ve bu yapı ile ilişkisi ilgisi bulunan kişiler görevden uzaklaştırıldılar. Bunu yaparken adaletli davranmaya dikkat ettik. Adil davrandık. Bakanlığımızda bu temizlik diyebileceğimiz ayıklamayı yaptık" şeklinde konuştu.

"Bu teşebbüs yurt dışı destekli bir çete hareketidir"

Özlü, darbe girişiminin kilit noktalarından birinin ise TÜRKSAT olduğunu sözlerine ekleyerek, kendisinin darbe girişiminin ardından ilk aradığı yerlerden birinin TÜRKSAT olduğunu söyledi. Özlü, "TRT’den yapılan yayınların kesilmesi noktasında burayı aramıştım. Bu yayınların kesilmesi gerekir diye. Çünkü 15 Temmuz gecesi bir ara TRT’yi ele geçirmeye çalışmışlardı. Bu teşebbüs yurt dışı destekli bir çete hareketidir" dedi.

Benan Özben-Fatih Erdoğan