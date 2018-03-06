Bakan Özlü, 2017 yılı dördüncü çeyreğine ait verimlilik istatistiklerini değerlendirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2017 yılı dördüncü çeyreğine ait verimlilik istatistiklerini değerlendirdi. Bakanlığın Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Üç Aylık Ulusal Verimlilik İstatistikleri kapsamında yayımlanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksinin, 2017 yılı IV. döneminde, bir önceki döneme göre yüzde 0,91 arttığını ifade eden Özlü, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,60 arttığını belirtti.

İşgücü verimliliğinin kaynaklarına bakıldığında 2017 yılı dördüncü çeyreğinde gerçekleşen artışın hem bir önceki döneme göre hem de önceki yılın aynı dönemine göre artan üretim endeksi kaynaklı olduğunu dile getiren Özlü, "Son 32 dönem için toplam sanayi verimlilik artışının kaynaklarına bakıldığında bu artışın üretim artışı kaynaklı olduğu ve büyümenin itici gücünün istikrarlı bir şekilde artan istihdamın yanında üretim endeksi olduğu ortaya çıkmaktadır. Verilere göre, 2010 yılı başından itibaren üretim endeksinin yıllık ortalama yüzde 7,10, istihdam endeksinin ise yıllık ortalama yüzde 3,19 arttığını gözlemekteyiz. Bölümler itibarıyla bakıldığında, önceki döneme göre çalışan kişi başına üretim endeksinde imalat sanayini oluşturan 24 alt sektörün 16’sında artış olmuş ve en büyük artışın yüzde 15,93 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı bölümünde olduğu görülmüştür. Ekonomik kalkınmanın en önemli anahtarlarından biri olan verimlilik artışları ülkemizdeki istikrarlı büyümenin de en önemli göstergelerinden biridir. Bu büyümenin en önemli özelliği ise istikrarlı biçimde artan üretim endeksi kaynaklı olmasının yanında istihdam talebi de oluşturuyor olmasıdır. 2017 yılı rakamlarına bakacak olursak, 2016 yılında yaşanan ve ülkemiz bütünlüğünü hedef alan olumsuz gelişmelere rağmen ülke sanayimizin hızla toparlandığını görmekteyiz. Bu gelişmeler bize sanayimizin istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu ve çarklarının ne kadar hızlı döndüğünü göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de güçlü ekonomik dinamikler, siyasi ve mali istikrar ile birlikte sanayideki verimlilik artışları ekonomik büyümeyi destekleyecektir" açıklamasında bulundu.

Yağmur Yıldız

