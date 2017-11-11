Bakan Özlü: '2019 seçimleri 3 Kasım seçimleri kadar önemli'

Adıyaman’ın Besni ilçesinde partisinin ilçe kongresinde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye çok kritik yol ayrımından ve dönemeçten geçiyor. 2019 seçimleri en az 3 Kasım seçimleri kadar önem taşıyor. 3 Kasım 2002’de iktidar, bu toprakların gerçek evlatlarına geçmiştir. 15 yıl boyunca milletimizin emanetini başarıyla taşıdık. Emaneti daha da yukarı taşımak, bölgesel güç, küresel güç olmak için hedefler koyduk. 2023, 2053, 2071 vizyonumuzu bunun için belirledik. Bunun için 2019 çok kritik bir süreçtir ve çok büyük önem taşıyor. Ya Türkiye 15 yıldır olduğu gibi bundan sonrada güçlü bir şekilde devam edecek, ya da eskiye dönüm karanlık günlere geri dönecektir. AK Parti herhangi bir siyasi parti değildir. AK Parti güçlü Türkiye’nin güçlü hareketidir. Bu gerçeğin tüm AK Partililerin farkında olmalıdır” dedi.

Bakan Özlü, konuşmasının devamında, “Türkiye’nin yerli marka otomobil için uzun araştırmalar ve çalışmalara yaptık. Kendimize inandık ve Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yola çıktık. Bazı muhalefet partileri ‘bu proje tutmaz’, ‘havada kalır’, ‘dünyanın otomobilleriyle yarışamazsınız’ dediler. Cevap vermek bize zül geliyor ama bu nasıl bir özgüvensizliktir. Kendi tankımızı yapacağız dedik inanmadılar, uydumuzu göndereceğiz dedik inanmadılar, 3. Boğaz Köprüsü yapacağız dedik inanmadılar, denizin altında tüp geçit yapacağız dedik inanmadılar. Biz bunların hepsini yaptık. Onlar inanmasa da biz bunu başaracağız. Milletimize söz verdik bu sözü yerine getireceğiz. Dünya ile yarışamazsınız diyenlere inat dünya ile yarışacağız” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü’nün Adıyaman’a müjdeler verdiğini belirterek, teşekkür etti. Ahmet Aydın, “15 Yılda hayali daha olmayan pek çok icatlara hep birlikte imza attık. Halkımızla bütünleşerek, halkla beraber yol yürümek en büyük farkımızdır. Sadece Türkiye için değil, ne kadar ezilmiş, ne kadar mağdur varsa onlar için daha çok çalışacağız. Dünya’da oynanan tüm oyunları görüyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında ülkemizin üzerine oynan oyunlar oynanıyor. 2019 yılı çok önemli bir dönemeçtir. Ne tür oyunlar ne tür senaryolar hazırlanıyor bilmiyoruz ama bu oyunlara senaryolara gelmeyeceğiz. Biz bir ve beraber olacağız. Bu milletin kaderi, ülkenin kaderi, bu partinin kaderi birdir.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan da kendisine verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmenin gayretinde olacağını belirterek, Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem’e başarılar diledi. Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Belediyenin faaliyetlerinden bahsetti.

Kongreye TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, parti yöneticileri, belediye başkanları, il genel meclis başkanları ve partililer katıldı.

Kongreye CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, MHP Besni İlçe Başkanı Sabri Aslan’da misafir olarak katıldı.

Kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Mustafa Çiğdem yeni dönemde de AK Parti Besni İlçe Başkanlığına seçildi.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir