Bakan Özlü açıkladı, 'Efteni Gölü projesi tamam'

Düzce’nin kuş cenneti olarak bilinen ve Abant Gölü’ne alternatif olacak olan Efteni Gölü’nün rehabilite edilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Rehabilite için hazırlanan projeler tamamlandı ve imzalar atıldı.

Müjdeyi ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü verdi. Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Düzce Efteni Gölü Projesi'nde son imzalar atıldı. Bölgenin en büyük projesi ile bir kuş cenneti ve endemik türlerin yuvası olan Efteni Gölü’nde sulak alan varlığının korunması, turizme katkı sağlanması ve taşkın açısından daha güvenli hale getirilmesi sağlanacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

Ali Yıldız