Bakan Özlü, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısında sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi. OSB Yönetim Merkezin’de gerçekleştirilen toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin ve çok sayıda davetli katıldı. Ankara’yı, sanayiyi ve ekonomiyi konuşacak olmaktan büyük mutluk duyduğunu ifade eden Bakan Özlü, "Sanayicilerimiz, bizim başımızın tacıdır. Sizlerin şahsınızda, bu ülkede yatırım, üretim ve ihracat yapan, istihdam ve katma değer oluşturan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve şehirlerimizin gelişiminde, sanayicilerimizin çok önemli bir rolü bulunuyor" diye konuştu.

"ANKARA, ARTIK BİR SANAYİ VE ÜRETİM ŞEHRİ OLARAK DA SAHNEYE ÇIKMIŞ DURUMDADIR"

Ankara’nın özellikle uzay, havacılık ve yazılım gibi sektörlerde Türkiye’ye liderlik edeceğine inandığını belirten Bakan Özlü şunları kaydetti: "Ankara, cumhuriyetin ilk yıllarında bir bozkır kasabası görünümündeydi. Başkent olmanın ve kamu yatırımlarının etkisiyle belli bir seviyeye kadar gelen Ankara, yıllarca bir memur şehri olarak tanındı. Ancak Ankara, artık bir sanayi ve üretim şehri olarak da sahneye çıkmış durumdadır. Dile kolay, bu şehir, geçtiğimiz yıl 7 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Şüphesiz Ankara’nın bu değişiminde ve başarısında başrolü girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, iş insanlarımız oynadı. İnşallah, sizlerle birlikte, Ankara’da sanayi üretimini ve ihracatı daha da artırmaya kararlıyız. Ankara’da ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimi için çok önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz."

"TÜRKİYE’DEKİ TOPLAM AR-GE HARCAMASI 17,6 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Sanayide daha nitelikli üretime geçmek ve daha fazla katma değer oluşturmak için, Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarım gibi konulara yoğunlaşmak gerektiğinin altını çizen Bakan Özlü, "Hamd olsun, ülkemiz bütün bu alanlarda gerçekten de muazzam ilerlemelere, gelişmelere imza atıyor. 2014 yılında, Türkiye’deki toplam Ar-Ge harcaması 17,6 milyar liraya ulaştı. Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı tarihimizde ilk defa yüzde 1 seviyesini geçti. Ancak bu rakam Türkiye için yeterli değil. Türkiye’nin bu oranı yüzde 3’e doğru çıkarması gerekiyor. Hem kamunun hem üniversitelerin hem de özel sektörün Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, 15 TEMMUZ GİBİ ŞİDDETLİ BİR HADİSEYE RAĞMEN YOLUNA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

15 Temmuz darbe teşebbüsü sürecinde, çok sıcak ve yoğun bir gündem yaşandığını ancak bu gündem nedeniyle, esas gündemlerini unutmadıklarını vurgulayan Bakan Faruk Özlü şu şekilde konuştu: "Bizim esas gündemimiz, her zaman iş, ekmek, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam oldu. Bu amaçla, reform niteliğindeki birçok önemli yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu çalışmalarda, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi, finansmana erişimi kolaylaştırmayı, ülke tasarruflarını artırmayı amaçladık. Teşvik sisteminde, terzi usulü diye özetlediğimiz yeni bir modele geçiş yaptık. Bilhassa doğu ve güneydoğu illerimizi kapsayan çok önemli bir yatırım paketini açıkladık. Hükümetimiz, bundan sonra da benzer çalışmaları hayata geçirmeye devam edecek. Burada sizlerle, Bakanlığımızda sürdürdüğümüz ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz bazı çalışmaları da kısaca paylaşmak istiyorum. Sınai Mülkiyet Kanun Tasarımız, inşallah yakın zamanda TBMM Genel Kurul gündemine taşınacak. Bütün bunlar hayata geçerken, Türkiye’deki sistem tartışmalarına da olumlu bir şekilde nokta koyabilirsek, Türkiye’nin zirveye çıkacağına inanıyorum. Yeni Anayasa’nın ve Başkanlık sisteminin Türkiye’ye, özellikle de ekonomiye büyük güç katacağını düşünüyorum. İş dünyamızın ve sizlerin de bu sürece sahip çıkacağınızı ve destekleyeceğinizi biliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, sizlere çalışmalarınızda bol ve bereketli kazançlar diliyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum."

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE SEKTE VERMEYE ÇALIŞTILAR"

İvedik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ise konuşmasında sadece Türkiye’nin değil bütün dünyanın kriz içinde olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Sadece Türkiye değil, dünya büyük bir krizin içinde. Türkiye sadece krizle de kalmadı güneyimizdeki istikrarsızlık, olumsuz gelişmeler, yine Güneydoğu’daki terör belasının sosyal hayatımıza baskısı ve yakın tarihte büyük bir imtihan 15 Temmuz ihanet hareketi ve bunun öncesindeki ve sonrasındaki algı operasyonları Türk ekonomisine etki yapmıştır. Bununla da kalmadı yine bazı dış kaynaklı değerlendirme kuruluşları da notlarımızı kırarak, Türkiye ekonomisine sekte vermeye çalıştılar. Ama buna rağmen Türkiye, Maliye Bakanımızın açıklamasında olduğu gibi 3.9 ekonomisi büyümeye devam etmektedir. Tabii sıkıntılarımız var ben güllük gülistanlık olduğumuzu ifade etmek istemiyorum. Güllük gülistanlık değiliz ama kötü de değiliz. Türkiye iyi yolda ilerliyor. Türkiye’nin daha iyi olabilmesi için ne gereklidir? Türkiye için önemli olan katma değeri yüksek olan mal üretimidir. Türkiye’nin bundan sonra yapabileceği en büyük çalışma bu istikamette olması lazım