Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Kocaeli’nin Gebze ilçesi Muallimköy’de kurulan Bilişim Vadisinde incelemeler yaparak bilgi aldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün Bilişim Vadisi ziyaretinde Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ve inşaat yetkilileri hazır bulundu.

Bilişim Vadisi’nin yapımını üstlenen inşaat grubu ilk olarak Bakan Özlü ve beraberindekilere yapılanlar ile ilgili bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmenin ardından kısa bir açıklama yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bilişim Vadisi Türkiye’nin çok önemli bir projesi. Ulusal büyük bir proje. Burada uluslararası firmaların yerli firmalar ile birlikte çalıştıkları teknoloji ürettikleri bir merkez oluşturuyoruz. Bu projeyi hayata geçirmek için bugün burada görüşmeler yaptık. Son durum hakkında bilgi aldık. İnşallah bunu kısa zamanda hayata geçireceğiz” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü açıklamanın ardından Bilişim Vadisi’nden ayrıldı.