Bakan Özlü: 'Biz sendelersek Türkiye düşer'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Adıyaman Gölbaşı İlçe Kongresinde partililere seslendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuşmasında, kongrelerden çıkan iradenin Türkiye’nin geleceğine yön vereceğini kaydetti.

Bakan Özlü, "Kongrelerimizde ortaya çıkacak irade, Türkiye’nin geleceğine yön verecek. Bugün burada toplayacağımız yeni enerjiyle, 2019 virajını hep birlikte kazasız belasız döneceğiz. Nasıl ki 15 yıldır ayağımıza pranga olmaya çalışanlara rağmen durmadan yol aldıysak, 2019’dan sonra da aynı istikamette yol alacağız. Ancak istikamet aynı olsa da, bu kez hızımız farklı olacak.Yürümeyi koşmaya, koşmayı depara çevireceğiz. AK Partili olmanın, üzerimize yüklediğini sorumluluğu bilerek hareket edeceğiz. Yorulmayacağız, yılmayacağız, asla pes etmeyeceğiz. Çünkü biz sendelersek, Türkiye düşer. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"Bu ülke ile ilgili tek hayalleri bölmek olanlara da, geçit vermedik"

Bakan Faruk Özlü, "15 yıllık AK Parti iktidarı, görkemli başarılar dönemi olduğu kadar büyük kavgaların da dönemi oldu. Biz ‘bu ülke başarır, bu millet başarır’ dedikçe, muhalefet 'olmaz' diye bağırdı. Biz bu ülkeyi hak ettiği konuma getirme kavgası verirken, muhalefet ayak bağı olmanın kavgasındaydı. Onların 'olmaz' seslerini, gerçekleştirdiğimiz projelerle kestik. Nasıl yapıldığını gösterdik. Ama onca derse rağmen, ezberlerini bozmadılar. Her projemiz için aynı nakaratı tekrarlamayı sürdürdüler. Muhalefetin bir diğer bölümü de, biz bu millet kardeştir dedikçe, kardeşlik bağlarımıza nifak tohumu ekmeye çalıştılar. Biz tüm bölgelerimizi kalkındırmaya çalışırken, onlar, özellikle bu bölgeyi geri bırakmak için insanlıktan nasibini almamış piyonlarını devreye sokup şehirleri yakıp yıktılar. Biz her yeri birbirine bağlayacak yollar döşerken, onlar, şehirlere hendekler kazıp bu bölgenin umutlarını gömmeye çalıştılar. Ama bu ülke ile ilgili tek hayalleri bölmek olanlara da, geçit vermedik. Ayrım gözetmeksizin, Türkiye’nin en doğusu da en batısı da aynı huzur, aynı refah, aynı gelişmişlik düzeyinde olsun istedik. Bölgesel dezavantajları avantaja çevirecek özel teşvikleri, projeleri bunun için geliştirdik. Bundan sonraki yolumuz da aynı olacak. İşte asıl korkuları bu. Çünkü biliyorlar ki, biz bunu yapacak güçteyiz. Tüm bunlar güçlü siyasi irade, ileriyi gören bir vizyon, akıllı politikalarla olacaktır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak ben diyorum ki, bilimin, teknolojinin ve bunlarla desteklenmiş sanayinin coğrafyası olmaz. Dezavantajı avantaja çevirmek akıl ve irade işidir. Bizim onu yapacak aklımız da var, altyapımız da var, irademiz de var. Yeter ki siz kendinize güvenin, bize güvenin, devletinize güvenin. Sizler sayesinde, 15 yıllık iktidarımız sürecinde girdiğimiz her sınavdan, alnımızın akıyla çıktık. Bu kritik süreci de, sizlerin dava aşkı ve heyecanıyla başarılı bir şekilde geçireceğimize şüphem yok" diye konuştu.

"Türkiye 2002’den sonra demokratikleşti ve özgürleşti"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarından önce Türkiye’nin içinde bulunduğu kötü durumdan bahsederek, AK Parti ile birlikte ülkede yapılan hizmetleri dile getirdi.

Aydın, "Türkiye’nin aynı kaynağıyla biz Türkiye’yi en az 3 kat büyüttük. Bazı alanda 40-50 kat büyüttük. 2002’den önce Adıyaman’da yıllık 10 milyon TL ödenek aktarılırken, şimdi 500 milyon TL aktarılıyor. Tam tamına 50 kat arttı. Türkiye 2002’den sonra demokratikleşti ve özgürleşti. 80 milyon biz birlikte Türkiye’yiz. Bütün sorunlarımızı çözmeye başlayınca düğmeye bastılar. Yardım dilenen ülkeden, dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olmamızı birileri kabul edemedi. Onlar hala İstanbul’un Fethini bile hazmedemediler. Bu ümmetin ümidi olan ülkenin daha iyi yerlerde olması için her birimizin birlikte olması gerekiyor. 15 Temmuz’da halkın gücünün tankın gücünü nasıl yendiğini gördük. Biz bu gücümüzün farkında olup birliğimizi pekiştirmeliyiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimizle mücadele edenlerin bugün de ülkeyi yok etmek için mücadele ettiğini ve ay-yıldızlı bayrağı yok etmek istediklerini kaydetti.

Kongrede, tek liste halinde gidilen seçimde Gölbaşı İlçe Başkanlığına Yaşar Gül seçildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ise, AK Parti’nin bir dava partisi olduğuna işaret ederek, yeni seçilen Yaşar Gül’e başarılar diledi. Gölbaşı Eski İlçe Başkanı Nizami Yancar konuşma yaparak, 3 yıllık başkanlık görevinden bahsetti.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir