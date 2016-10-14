Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çorum Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Özlü’ye burada Vali Necmeddin Kılıç tarafından il ile ilgili brifing verildi. Valilik ziyaretinin ardından Çorum Belediyesi'ne geçen Bakan Özlü, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin FETÖ üyelerinin kullandığı “ByLock” sistemi ile ilgili sorusu üzerine Bakan Özlü, “ByLock ile ilgili çalışmalar sürüyor. Yeni deşifreler ortaya çıkıyor, belirleniyor. Bunu daha çok güvenlik kuvvetlerimizin bilişimle ilgili birimleri üzerinde çalışıyor. Bizim açımızdan bilimsel bir şey söz konusu değil. Şuanda güvenlik kuvvetlerimizin, istihbarat teşkilatımızın öncülüğünde, koordinasyonunda bu çalışmalar yürüyor. Biz de onlara destek oluyoruz, teknik destek veriyoruz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçtiğimiz ay açıklanan Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan yatırım teşvik paketi hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, “Hükümetimiz 23 ilde bir paket hazırladı. Terörden etkilenen 23 ilde ortamın iyileştirilmesi, yıkılan, yakılan şehirlerin onarılması konusunda bir program açıkladık. Ayrıca bu illerde işsizliğin giderilmesi, iş ve istihdam oluşturulmasına ilişkin bir paket açıkladık. Bunlardan birisi de anahtar teslimi fabrika projesidir. Aslında bu bizim hükümetimizin programında var. Geçen seneden beri var. Bu normalde tüm illerde olacaktı ama yoğunlaşan terör hadiseleri sebebiyle 23 ile indirgedik. Bununla ilgili şuanda uygulamadaki usul ve esaslarını belirliyoruz. Aşağı yukarı tamamlandı. Bu bölgede yapılacak yatırımların Kalkınma Bakanlığı’nın yapılandırılmasına çalışıyor aynı zamanda. Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde yapılmasıyla ilgili bir çalışma ayrıca yürütülüyor. Bu fabrika konusunda da yatırımcılar, il valiliklerine başvuracaklar. Onlar valilikler tarafından değerlendirilecek. Sonra bakanlığımıza gelecek. Biz de bunu daha çok istihdam ağırlıklı olarak daha çok emek yoğun sektörlerdeki yatırımları desteklemek üzere kullanacağız. Bütçemizde paramız var, programımız da var. Bunu uygulama usul ve esaslarının Resmi Gazete'de yayınlanmasının sonra bu hayata geçecek” ifadelerini kullandı.

M. Muttalip Yalçın