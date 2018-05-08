Bakan Özlü: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü CEO'yu açıklayacak'

6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özlü, projedeki 5 ortağa ilaveten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de yüzde 5 hisseyle şirkete ortak olduğunu belirtti. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştuğunu dile getiren Özlü, "Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, cuma günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, şirketin CEO'sunu açıklayacak ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliği yapılacak" şeklinde konuştu.

Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü

