Bakan Özlü: 'Cumhuriyet tarihinin en yüksek sanayi üretimini yakaladık'

Ramazan Bayramını memleketi Düzce’de geçiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, ilçe ilçe belde belde gezerek vatandaşlarla bayramlaşıyor, onlarla sohbet ediyor.

Bakan Faruk Özlü bayramın ikinci gününde Boğaziçi ve Beyköy beldelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için destek istedi.

“Biz hesapsız iş yapmayız”

Bakan Özlü, Türkiye’nin büyüdüğünü belirterek, “Bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek sanayi üretim rakamlarını yakaladık. Geçen Nisan ayı Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üretim yapılan ayı oldu. OSB’lerde 6 binin üzerinde insan çalışıyor. AK Parti farklıdır. Bizim farkımız bizim çalışkanlığımızdır. Biz çalışkan insanların partisiyiz. Biz çalışmalarımızı hesaba kitaba göre yaparız. Hesapsız iş yapmayız. Konuşuyorlar, ‘ekonomide çalkantı var. Döviz artı, döviz kurları düştü derecelendirme kurumları Türkiye’nin notunu kırdı’ diyorlar. Türkiye büyüyor. Türkiye geçen yıl dünyada en çok büyüyen ikinci ülke oldu. 7.4 oranında büyüdü. Bu yıl ilk çeyrekte de aynı oranda büyüdü. İkinci ve üçüncü çeyrekte büyümeye devam edeceğiz. Büyüme demek istihdam demek gayri safi milli hasıla demek ihracat demek. Büyüyen bir Türkiye var” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir”

“Türkiye’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin markasıdır” diyen Faruk Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye denilince akla gelen isim Recep Tayyip Erdoğan’dır. Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir, sistem kuran adamdır. Geçen sene bir referandum oldu yeni bir sisteme geçtik. Yeni sistem başkanlık sistemidir. İşlerimizi daha hızlı yapacağımız bir sistemdir. Daha çabuk karar alacağımız bir sistemdir. Bu güne kadar ne hizmet yaptıysak bundan sonra 2 katı daha hızlı yapacağız. Yeni sistem daha hızlı çalışmaya öngörüyor, müsaade ediyor. 24 Haziran’da bu sistemin ilk uygulamasını yapacağız. Milletler için çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Kendisiyle çalışmaktan onur duyuyoruz. Filistin'de bir hadise oldu. 57’nin üzerine İslam ülkeleri var. En net ve doğru ses Türkiye’den çıktı. 50’den fazla insan öldü. İsrail askerleri çoluk, çocuk demeden ateş ettiler. Tek gür ses Türkiye’den çıktı. AK Parti iktidarı sadece Türkiye için değil, dünya için umuttur, ışıktır. Sizler de bu sıcak havada sıcak ortamda siyasetin ısındığı ortamda sizlerden destek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız. Yürüttüğümüz işlerin devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü daha sonra STK’ların bayramlaşmalarına katıldı.

Ali Yıldız

