Bakan Özlü, 'Dalama Tandırı' coğrafi işaret belgesini Başkan Özakcan'a teslim etti

Adnan Menderes Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı açılış programına katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, açılış sonrası onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Burada coğrafi işaret belgesi almaya hak kazanan Aydın ‘Dalama Tandırı’nın tadına bakan Bakan Özlü, ‘Dalama Tandırı’nın coğrafi işaret belgesini Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a teslim etti.

“Dalama Tandırı 150 yıllık bir geçmişe sahip”

Tandırın 150 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, “Tandırımız var, Efeler ilçemizin mahalleleri içinde yer alan geçmişte beldemiz olan Dalama yöremize özgü bir tandır. Bu tandır 150 yıllık bir geçmişi olan bir gelenek. Bugünde 150 yıl öncesi gibi pişirilen ocağının taşlarının bile özel nitelik taşıdığı bir tandır türü. Aydın Valiliğimiz ve ADÜ Rektörlüğümüz yöresel ürünlerimizin korunması ve tanınmasına yönelik başlattıkları kampanya çerçevesinde, bizde Efeler Belediyesi olarak mahallemizde yer alan bu tandırın coğrafi işaret belgesi alması yolundaki çalışmalarımızı sürdürdük. Ve bugün bizim için ayrı bir güzellik ve sürpriz olan sizlerin katılımıyla da bu belgeyi alma noktasına geldik” dedi.

“2017 yılını atılım yılı olarak belirledik”

Coğrafi işaret tescili alanında 2017 yılını atılım yılı olarak belirlediklerini belirten Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'da, “Biz 2017 yılında özellikle coğrafi işaret alanında bu yılı önemli bir atılım yılı olarak belirledik. Ve yıl sonuna kadar yeni yüz coğrafi işaret tescili yapmayı öngörüyoruz. Ve inşallah geriye kalan yaklaşık iki aylık süre içerisinde bu hedefimizi tutturacağız” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise, Avrupa Birliği ülkelerinde coğrafi işaretli ürünlerin ortaya çıkardığı ekonomik değerin 20 milyar euro olduğunu ifade ederek, “Yöresel bir ürüne coğrafi işaret verilmesi için bir tören tertip ettik. Bu tören için beraberiz. Dalama Tandırı’nı az önce tattık yedik. Gerçekten bu bölgenin çok güzel lezzetli bir yemeği. Coğrafi işaret konusu aslında Türkiye’de çok bilinen bir konu da değil. Türkiye’de potansiyel olarak 2 bin 500’e yakın ürün var, coğrafi işaret belgesi verebileceğimiz. Avrupa Birliğinde coğrafi işaretli ürünlerin ortaya çıkardığı katma değer 20 milyar euro'dur. 2 bin 500 ürünümüz tescil edildiğinde Türkiye de bu rakama ulaşacaktır. Bu çok ciddi bir ekonomik katkı payı. Türkiye çok zengin ve çok sayıda bu kültürün yaşadığı geliştiği bir bölgede yaşıyoruz” diye konuştu.

