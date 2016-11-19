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Bakan Özlü, doğum gününde "Endüstri Bölgesi" müjdesi verdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı ziyareti ile devam etti. Özlü, Zonguldak'a "Endüstri Bölgesi" müjdesi verirken bu gün doğum günü olduğunu söyledi.

Bakan Özlü, doğum gününde &quot;Endüstri Bölgesi&quot; müjdesi verdi

19 Kasım 2016 15:58
Bakan Özlü, doğum gününde "Endüstri Bölgesi" müjdesi verdi - Tıkla İzle

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki bölgenin Endüstri Bölgesi olarak müjdesini veren Bakan Faruk Özlü, Zonguldak ziyaretine Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ile devam etti. AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar ile Vali Ali Kaban tarafından karşılanan Bakan Faruk Özlü, ardından Valilik şeref defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Kaban, "Valiliğimize hoş geldiniz. Bu gün hakikaten Zonguldak tarihinde Zonguldak'ın varlık sebebi olan kömürün bulunması ve çıkartılmaya başlanması süreciyle birlikte düşündüğümüzde kömür kadar önem taşıyan bir projeyi, Filyos Projesi'ni çok eski bir hayali bugün gerçek yapmak adına önündeki engellerin temizlendiğini haber vermek üzere yerinde incelemeler yapmak üzere vilayetimize hoşgeldiniz. Zonguldak'ın ikinci yeniden kuruluşu sürecinin, Filyos Projesi üzerinden ikinci kez yeniden kuruluş sürecinin müjdecisi olarak geldiniz" dedi.

Bakan Faruk Özlü ise "Aslında ben çok önceden beri Zonguldak'a gelmeyi planlıyordum. Zonguldaklı milletvekili arkadaşlarım hep konuşuyorduk. Ama bu Filyos Vadisi Endüstri Bölgesi'ndeki hukuki süreçleri de çözerek gelelim diye düşündük. Bu sorun çözüldü. Bu gün sabahtan bu yana konuştuğumuz gibi inşallah burada Türkiye'nin beş endüstri bölgesinden birini hayata geçirmiş olacağız. Kamulaştırma sorunu yok. Hukuki sorunları yok. İnşallah burada güzel bir endüstri bölgesi projesini hayata geçireceğiz. Ben aslında bu bölgenin insanıyım. Bu bölgenin bakanıyım. Bu bölge benim bölgem. Bu bölgenin bütün sorunları benim sorunlarım. Bakanlık olarak Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki bütün problemler bizim problemlerimiz. Bunlarla ilgileneceğiz. Zonguldak'ın gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu gün kendi bölgemde olmaktan son derece mutluyum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu projeyle birlikte Zonguldak bölgesinde bu bölgede bir büyük dönüşüm olduğunu hep beraber göreceğiz" diye konuştu.
Faruk Özlü, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özlü, şeref defterini imzaladığı sırada bugün doğum günü olduğunu söyledi. Özlü, AK Parti ziyaretinin ardından ticaret ve sanayi odası üyeleri ile birlikte toplantıya katıldı. 

Ömer Tekcan - Onur Altındağ
 

Etiketler: faruk özlü


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