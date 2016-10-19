Türk Standartları Enstitüsü, Dünya Standartları Günü etkinlikleri kapsamında “Ekonomik ve Ticari Hayatta Standardizasyonun Önemi” konulu bir panel düzenledi. Panelde ulusal ve uluslararası standardizasyona katılımın önemi ve iş dünyasına sağlayacağı katkılar, ticarette teknik engellerin aşılmasında standartların önemi ve ekonomik büyümeye ve ihracata etkileri konuşuldu. Panelde konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, iletişim ve etkileşim için öncelikle ortak bir dile sahip olmak gerektiğini söyledi. Bakan Özlü, “Standartlar da uluslararası ticaretin ortak dilidir. En basit bir toplu iğneden rüzgâr enerjisi santrallerine kadar birçok ürünün standardının olması gerektiği açıktır. Zira tüm dünyadaki üreticiler ile tüketiciler, bu standartlar vesilesiyle birbirlerinin ürünlerini tanırlar. Ürünün vaat ettiğiyle sizin o üründe bulacağınızın eşleşmesini standartlar sağlar. Standartlara uygun üretim, ulusal firmaların ve ekonomilerin küresel pazarlarda yer alabilmelerinin önünü açar. Uluslararası pazarlarda yer almak isteyen ekonomilerin uluslararası standartlara uymak dışında bir seçeneği yoktur. Standardizasyonun uluslararası ticarette vazgeçilmez şartlardan biri haline gelmesi ile birlikte, gelişmiş ülkelerin standardizasyon politikalarında önemli dönüşümler yaşanmıştır. Almanya, İngiltere, ABD, Çin, Rusya gibi güçlü ekonomilerde standardizasyon konusunda sürekli yeni politikalar belirleniyor. Bu ülkeler, bu alanda rekabet güçlerini arttırabilmek için ulusal standardizasyon strateji belgeleri yayınlıyor. Bizim de Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı hazırladığımızı hatırlatmak istiyorum. Şuan YPK’da olan bu belgenin yayınlanması ile birlikte ülkemizin ilk standardizasyon strateji belgesi işlerlik kazanmış olacak. Gelişmiş ülkeler, yetkili kurumları marifetiyle, karar vericilerin ve uygulamacıların dikkatini çekmek için raporlar da, standardizasyonun ekonomik büyümeye etkilerini de araştıran bu raporlarda çarpıcı sonuçlara ulaşılıyor. Mesela bu araştırmalara göre, standartların ekonomik büyümeye yıllık ortalama 0.2 ile 0.8 puan arasında etki ettiği tespit edilmiştir. Standartların büyümeye bu etkisi, teknoloji gelişimine katkısı, emek verimliliğini sağlaması, beşeri sermayeyi geliştirmesi ve uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırması gibi dolaylı yollarla gerçekleşiyor” açıklamasında bulundu.

“Esas önemli olan, AR-GE projelerini ticari ürünlere dönüştürebilmektir”

Standartların özellikle teknoloji gelişimine katkısının çok önemli olduğunun altını çizen Özlü, “Zira biz, son dönemde AR-GE harcamalarını hızla artıran, AR-GE kültürünü hızla yaygınlaştıran bir ülkeyiz. Küresel bir üretim merkezi olan Türkiye’yi teknoloji merkezine de dönüştürmek istiyoruz. AR-GE yapmak önemlidir, ancak tek başına yeterli değildir. Esas önemli olan, AR-GE projelerini ticari ürünlere dönüştürebilmektir. AR-GE projelerinin ticari ürünlere dönüşme aşamasında standartların yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Ancak bu noktada şunu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Standartlara uymak, standartları takip etmek elbette önemlidir. Ancak standartları belirlemek daha önemlidir. Saf olmaya gerek yok. Bugün küresel standartları büyük oranda gelişmiş ekonomiler belirliyor. Bu ülkeler, bu standartları belirlerken tamamen objektif kriterlerden hareket ediyor değiller. Standartları kendi güçlerini korumak, kendi pozisyonlarını daha avantajlı hale getirmek, diğer ülke ekonomilerinin önünü kesmek için de kullanıyorlar. Kendilerinin yapma becerisine sahip oldukları bir teknik standardı, aslında hiç gerek olmamasına rağmen dayatabiliyorlar. Mesela bir kimyevi ürünle ilgili bir standart belirleniyor. Belirlenen standarda uygun üretim yapabilecek olan sadece kendileri olduğu için doğal olarak, rekabet yarışında öne çıkıyorlar. Dolayısıyla standart ve teknik düzenlemelerin belirlenme sürecinde etkin olan ülkeler, dünya ticaretine de yön veriyor. Bu nedenle, sanayicilerimizin ve akademisyenlerimizin standart hazırlama faaliyetlerine katılmaları, bizim için büyük önem taşıyor. Sanayicilerimizin TSE’deki teknik komitelere katılmalarını çok önemsiyoruz. Standart hazırlama çalışmalarına katılan sanayiciler, standartlarda ne gibi değişikliklerin olabileceğini önceden görebiliyorlar veya standardın bulunmadığı bir alanda nasıl bir standart oluşacağına dair bir fikir edinebiliyorlar. Böylece komitelere katılan sanayiciler, standart yayınlanır yayınlanmaz piyasaya girme avantajı yakalayabiliyorlar. Bu nedenle sanayicilerimizi TSE bünyesindeki standart belirleme faaliyetlerine daha aktif bir şekilde katılmaya davet ediyorum. Ancak TSE’nin önemi sadece Türkiye içindeki standartlarla sınırlı değil. TSE, Avrupa standart kuruluşları CEN ve CENELEC’e tam üye olmayı başarmış bir kurumdur. TSE, bu bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarında, standartların hazırlanması veya revizyonu aşamalarında, sanayicilerimizin görüşlerini ilgili standartlara dahil edebilmek için köprü vazifesi görüyor. Dolayısıyla iş sanayicilerimize düşüyor. Sizlerin, özellikle de KOBİ’lerin daha fazla standart belgesine sahip olmanızı çok önemsiyoruz. Standartlara uygun üretim yapmanızı ve bunu belgelendirmenizi istiyoruz. 1 Kasım seçimlerine giderken KOBİ’lere yüzde 100 oranında belgelendirme desteği vereceğimizi ilan etmiştik. Bu sözü yerine getirdik ve KOBİ’lerimizin TSE hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesinin önünü açtık. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi standartlara uymak ve belge almak yeterli değil. Sanayicimizin hem TSE bünyesinde hem de uluslararası düzeyde standartların belirlendiği teknik komitelerde daha etkin olmalarını istiyoruz. Bu konuda sanayicilerimizle her türlü işbirliğini yapmaya hazırız” diye konuştu.