Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde gerçekleştirilen Dünya Helal Zirvesinin ikinci gününe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ile başlayan zirvede konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Halep konusuna değindi. Bakan Özlü, “Ne yazık ki çok acı, yürek yakan günlerden geçiyoruz. Özellikle Halep’te yaşanan insanlık dışı hadiseler, zerre miktarı vicdan taşıyan herkesin yüreğini kanatıyor. İslam dünyasının vahdete doğru ilerlemesi gerekirken, geçici çıkarlar uğruna daha çok parçalandığını üzülerek görüyoruz. Bu zirvenin böyle bir zamanda gerçekleşiyor olmasını bu açıdan anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Sorunlarımızı birlikte çözebiliriz. Güçlerimizi birleştirerek tek tek olduğumuzdan daha güçlü olabiliriz. İşte bu zirvede, böyle bir adım atıyoruz. Dünya Müslümanlarının temel bir sorununa birlikte çözüm üretme gayretini ortaya koyuyoruz. Biliyorsunuz küreselleşmeyle birlikte üretim ve tüketim kalıplarının tek tipleştiğine şahit olduk. Kültür, inanç ve tüketim farklılıklarının nasıl korunacağı ve buna uygun bir yaşamın nasıl tesis edileceği önemli bir sorun alanıdır” şeklinde konuştu.

“Dini hassasiyetlere uygun mal ve hizmetlere olan talep her geçen gün artıyor”

Bakan Özlü, helal tüketime duyulan ihtiyaca dikkat çekerek, “Bugün dünyada 1,8 milyarı bulan bir Müslüman nüfus bulunuyor. Bu nüfusun dini hassasiyetlere uygun mal ve hizmetlere olan talebi ise her geçen gün artıyor. Başta gıda olmak üzere, kozmetik, ambalaj, finans, tatil ve daha birçok farklı sektörde helal tüketim ihtiyacı doğuyor. Sadece gıda ile ilgili rakamları paylaşmak bile konunun hem sosyal hem de ekonomik yönden nasıl ciddi bir boyut taşıdığını ortaya koyuyor. IMF verilerine göre 2014 yılında dünya gıda ve içecek harcaması 6,7 trilyon dolardır. Bunun 1,1 trilyon dolarını helal gıda ve içecek ticareti oluşturuyor. Son yıllarda istikrarlı bir şekilde artış gösteren bu rakamın 2020 yılına kadar 1,6 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Plaket takdiminin ardından stantları gezen Bakan Özlü, ardından kongre merkezinden ayrıldı.

Alper Korkmaz