Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kayseri’de sabah saatlerinde yapılan bombalı saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 Askerimiz şehit olurken 48 askerimiz de yaralandı. Mevla’m şehitlerimize rahmet yaralılara da acil şifa nasip etsin. Geçen hafta polisimize bu hafta askerimize karşı gerçekleştirilen eylemler hain saldırıların ne kadar planlı, programlı olduğunu gösteriyor. Nasıl döşenen bombaları, kurulan tuzakları bozup hendek kazanları kazdıkları hendeklere gömdüysek bu hainlerin de kökünü kazıyacağız” ifadelerini kullandı.

Ali Yıldız