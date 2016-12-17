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Bakan Özlü: 'Hainlerin kökünü kazıyacağız'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kayseri’de ki bombalı saldırıyla ilgili, “Nasıl döşenen bombaları, kurulan tuzakları bozup hendek kazanları kazdıkları hendeklere gömdüysek bu hainlerin de kökünü kazıyacağız” dedi.

Bakan Özlü: Hainlerin kökünü kazıyacağız

17 Aralık 2016 12:32

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kayseri’de sabah saatlerinde yapılan bombalı saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 Askerimiz şehit olurken 48 askerimiz de yaralandı. Mevla’m şehitlerimize rahmet yaralılara da acil şifa nasip etsin. Geçen hafta polisimize bu hafta askerimize karşı gerçekleştirilen eylemler hain saldırıların ne kadar planlı, programlı olduğunu gösteriyor. Nasıl döşenen bombaları, kurulan tuzakları bozup hendek kazanları kazdıkları hendeklere gömdüysek bu hainlerin de kökünü kazıyacağız” ifadelerini kullandı. 

Ali Yıldız

Etiketler: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kayseri


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