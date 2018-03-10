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Bakan Özlü: 'Hiçbir gücün bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye’yi hedef alan herkes şunu çok iyi bilmelidir ki ne pahasına olursa olsun ezanlar susmayacak. Hiçbir gücün sınırlarımızın içinde ya da dışında bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Özlü: Hiçbir gücün bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz

10 Mart 2018 13:03

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği yemekte şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşen etkinliğe Bakan Özlü’nün yanı sıra Eski AB Bakanı Volkan Bozkır, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı. Etkinlikte vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi. Etkinlikte şehit aileleriyle sohbet eden Bakan Özlü, Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın babası Ramazan Karaca ile de yakından ilgilendi. Eski AB Bakanı Volkan Bozkır da öptüğü Türk bayrağını şehit babasına hediye etti. Afrin şehidinin babası Karaca ise duygu dolu anlar yaşadı. Etkinlikte konuşan Bakan Özlü, her daim şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını ifade ederken hiçbir gücün Türkiye’yi tehdit edemeyeceğini vurguladı.

"Sizlerin yeri 81 milyon Türk vatandaşının başının üstüdür" 

Okunan ezanların vatan uğruna verilen şehitler sayesinde olduğunu ifade ederek şehit ailelerinin gurur duyması gerektiğini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Sizlerin yeri 81 milyon Türk vatandaşının başının üstüdür. Bakanlığımıza bağlı olan KOSGEB ve TÜBİTAK şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındadır. TÜBİTAK olarak şehitlerimizin çocuklarına burs veriyoruz. KOSGEB olarak şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin iş kurma ve işini büyütme ve girişimcilik konusunda destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir gücün sınırlarımızın içinde ya da dışında bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz" 

Hiçbir gücün Türkiye’yi tehdit edemeyeceğini belirterek terör unsurlarının yok edileceğini dile getiren Bakan Özlü, "Türkiye’yi hedef alan herkes şunu çok iyi bilmelidir ki ne pahasına olursa olsun ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek bu topraklar terör örgütlerine ve onların ağa babalarına karşı her durumda savunulmaya, korunmaya devam edecek. Hiçbir gücün sınırlarımızın içinde ya da dışında bizi tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizi yüzyıllar boyunca ayakta tutan inanç ve aşk her zaman diri olmaya devam edecek, şehitlerimizin hatıraları ilelebet yaşatılacak" diye konuştu.  

Hasibe Karadağ

Etiketler: faruk özlü

 

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