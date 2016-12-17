Bakanı Özlü, İstanbul’da düzenlenen 10’uncu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı'na konuk oldu. Bir otelde düzenlenen toplantıda genel kurul üyelerine hitap eden Özlü, “İslam dünyası olarak, çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Moğol istilası veya Haçlı Seferleri’nden bu yana, belki de tarihin en önemli kırılma anlarından birini yaşıyoruz. Ya topluca çıkacağız veya Allah korusun, topluca batacağız. Bizler, çok büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Özellikle son birkaç yılda yaşanan gelişmelere rağmen, gerek mezhep, gerek ırk düzeyindeki ihtilaflara son verebiliriz” şeklinde konuştu.

"İhtilaf bizim aleyhimizedir"

Batı tarihini iyi analiz etmek gerektiğini vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Menfaat çatışmalarının körüklediği 2’nci Dünya Savaş’ında 45 milyon insan hayatını kaybetti. Çok değil, 150 yıl önce, Amerikan iç savaşında 1 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Avrupa ve ABD, kendi içlerinde savaşmanın menfaatlerine uygun olmadığını bir şekilde fark ettiler. Bakınız, biz de fıkıh teriminin çok güzel bir tarifi vardır. Fıkıh, kişinin lehine ve aleyhine olanı bilmesidir. İhtilaf bizim aleyhimizedir. Lehimize olan sadece ve sadece vahdettir. Duyguların, önyargıların, geçmiş hesapların yerine, bir an önce aklı, mantığı, hakkı ve adaleti ikame etmek zorundayız. Helal belgelendirme çalışmalarını bu açıdan da önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Zira bu konu, vahdetin, bize nasıl fayda sağlayacağını gösterebilecek çok açık, net, sarih ve somut bir konudur.”

Ortak standart vurgusu

İslam ülkelerinin ortak standart anlayışına ve organize işbirliğinin önemine de işaret eden Bakan Özlü, “Ortak standartlar işte bu açıdan önem taşıyor. Herkes masada olursa, herkes fikrini ve taleplerini dile getirirse, muhakkak bir orta yol bulunacaktır diye düşünüyorum. İslam ülkeleri olarak, bu standartları oluştururken organize hareket etmemizin çok değerli olduğuna inanıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin etkinliğini ve gücünü geliştirmek, dünyanın her yerinde olmasını sağlamak ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak hepimizin öncelikli amacı olmalıdır. Sadece SMIIC’i değil, bizi bir araya getiren bütün platformları sahiplenmek durumundayız” dedi.

Bakan Özlü’nün konuşmasının ardından Genel Kurul üyeleri ile aile fotoğrafı çekildi. Özlü daha sonra programdan ayrıldı.

Sadık Kahraman