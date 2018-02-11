Bakan Özlü: 'Kadınlarımızın kariyer planlamalarına her zaman desek olacağız'

Kanser üzerine araştırmalar yapan Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı Değer, Türkiye’de Fulbright Eğitim Komisyonu'nca Aziz Sancar bursu almaya hak kazanan ilk isim oldu. Nazlı Değer, Aziz Sancar ile kanserin yanı sıra DNA hasarları ve onarımı üzerine araştırmalar yapmak üzere ağustos ayında ABD'ye gidecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aziz Sancar bursunu kazanan Nazlı Değer’i makamında ağırladı.

"11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü" vesilesiyle Nazlı Değer'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özlü, "Değer, kanserin yanı sıra DNA hasarları ve onarımı üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek. Nazlı Değer, Bakanlığımız şube müdürlerinden Şengül Değer'in kızıdır. Böylesine başarılı bir evlat yetiştirdiği için, kendisini kutluyorum. Genç bilim insanlarımızın uluslararası alanda elde ettikleri her başarı, sadece kadınlarımız için değil hepimiz için, toplumun bütünü için birer ilham kaynağı oluyor. Kadınlarımızın hayatın her alanında; ekonomide, ticarette, üretimde, bilimde, girişimcilikte, eğitimde ve siyasette daha fazla yer almaları hepimiz için gurur vericidir" dedi.

2002 yılında 26 bin olan kadın akademisyen sayısının 65 bine ulaştığını belirten Özlü, "Bugün Türkiye'de 6 bin 900 kadın profesörümüz, 5 bin 300 kadın doçentimiz görev yapmaktadır. Yüksek öğretimde kız ve erkek öğrenci sayılarımız, birbirine çok yakındır. Ben inanıyorum ki, bugün burada olduğu gibi, kadınlarımız bilimin içinde daha fazla yer alacaklardır. Biz Bakanlık ve bağlı kuruluşlarımız olarak, özellikle kadınlarımızın kariyer planlamalarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KOSGEB Uygulamalı Eğitim Programı'na girip sertifika alan kadınları hibe ve teşvik programlarıyla desteklediklerini dile getiren Özlü, "13 Şubat Salı günü, 2. Ulusal Antarktika Seferi'mizi başlatıyoruz. Aynı gün, bilim insanlarımızla birlikte, Sayın Başbakanımızı ziyaret edeceğiz. Antarktika seferinde yer alacak bilim insanlarımızın 4'ü kadın bilim insanlarımız olacak. 2. sefer dışında, 6 Türk bilim kadınımız Şili, Polonya ve Çek Cumhuriyeti üslerindeki çalışmalara dahil olmuşlardır. Böylece, toplamda 10 Türk bilim kadını, Antarktika'da araştırmalar yapacak. Kadın araştırmacılarımızın, dünya bilim literatürüne, daha fazla katkı yapacaklarına, yürekten inanıyoruz. Türkiye, kadınıyla ve erkeğiyle birlikte güven içinde, geleceğe doğru yürümeye devam edecek" diye konuştu.

"İş bulamam kaygısına kapılmayın"

Lisans hayatına başladıktan sonra yaz stajı yaptığını ifade eden Nazlı Değer, bu 3 stajın da konularının birbirinden ayrı olduğunu, 3'üncü sınıf eğitimi sırasında TÜBİTAK'ın lisans öğrencilerine verdiği araştırma burs desteklerini kullanarak laboratuvarda kanser araştırmasına yönelik bir proje yaptığını belirtti.

"Lisans hayatım bittikten sonra yüksek lisans eğitimine başlayarak meme kanseri alanında araştırma yapıyorum" diyen Değer, "Lise yıllarında genetik alanında çalışmalara ilgim başladı. Zaten bütün hayatım boyunca biyolojiyi seven biriydim. Bu tarz bir bölümün varlığından Türk bilim kadınlarının hem kendi ülkemizde hem de yurt dışında başarılı çalışmalar yaparak ülkemizi gururla temsil ettiklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Üniversiteye hazırlanan hemcinslerine seslenen Değer, "iş bulamam" kaygısına kapılmamaları, Bakanlığın ve TÜBİTAK'ın bu alanda araştırma, çalışma yapmak isteyen öğrencilerin yanında olduğu mesajını verdi.

Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü