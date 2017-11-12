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Bakan Özlü, Kahta’da mezbahane açılışına katıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapımı tamamlanan mezbahanenin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Özlü, Kahtada mezbahane açılışına katıldı

12 Kasım 2017 16:31

Kahta Belediyesi tarafından Şubat 2016 tarihinde Cami mahallesinde 5 bin 600 metre karelik bir alan üzerinde yapıldı. Mezbahane içerisinde kesimhane soğuk hava deposu, idari bölümler bulunuyor. Yaklaşık 1 milyon 500 bin liraya mal olan mezbahane, modern ve hijyenik bir ortama sahip.

Açılışta konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Bu modern görünüme sahip mezbahanenin Kahta halkına hayırlı olması diliyorum” dedi.

Mezbahanede ilk kesim kurban olarak adanan küçükbaş hayvanın kesimi yapıldı.

Mezbahanenin açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman milletvekilleri Salih Fırat, Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Hüseyin Türkoğlu

Etiketler: Adıyaman, faruk özlü, Kahta

 

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