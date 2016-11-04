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Bakan Özlü nikah şahidi oldu

Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü açılış töreni ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Balıkesir’de Büşra Cansu ve Feyzullah Melih Özgen çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Özlü nikah şahidi oldu

04 Kasım 2016 23:40

Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Balıkesir Sanayi Odası tarafından verilen yemek sonrası Ali-Emine Öksüz çiftinin kızları Büşra Cansu ile Kazım- Sibel Özgen çiftinin oğulları Melih Özgen’in düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur’un kıydığı nikahta diğer şahitlikleri ise Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı, Sema Kırcı, Ali Aydınlıoğlu, Kasım Bostan, Faruk Özkul, Ahmet Gökhan Sarıçanı ve Hüsnü Salih yaptılar. Tüm şahitlerin ve davetlilerin önünde evet diyerek dünya evine giren genç çifte nikah defterini Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü vererek mutluluklar diledi. Bakan Nikah Töreni sonrası Balıkesir’den ayrıldı.


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