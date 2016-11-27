Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’nin Konuralp bölgesinde kurulan Turizm Destinasyonunu incelemek ve bir takım yatırımcıların açılışlarına katılmak üzere Düzce’ye geldi. İlk olarak Konuralp Bölgesinde inceleme yapan Bakan Faruk Özlü, Konuralp Bölgesindeki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Burada tarihi kıyafetler giyen okçuları izleyen Bakan Özlü’ye bir kaftan ve kavuk hediye edildi. Kendisine hediye edilen kaftan ve kavuğu giyen Özlü, Konuralp Turizm Destinasyonu hakkında bilgiler aldı.

Konuralp Turizm Destinasyonu kapsamında Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan otağ çadırının açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada Bakan Özlü, "Bugün Düzce için özel bir gün. Düzce’de turizmin gelişmesi için çalışmalar yapacağız. Bunların en önemlisi Düzce Turizm Destinasyonu oluyor projesidir. Bunu MARKA ile hayata geçiriyoruz. Düzce’nin turizm potansiyelini ön plana çıkaracağız” dedi.

Bakan Özlü Konuralp ziyareti sırasında Konuralp Gazi'nin türbesini ziyaret ederek burada dua etti.

Ardından kent merkezinde kurulan bir otelin açılışına katılan Bakan Özlü, açılış sonrası ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özlü, son dönemde ÖTV’ye yapılan zam ile ilgili konuşarak “ÖTV’ye yapılan zam Türkiye’yi etkilemeyecek çünkü geçen sene otomobil satışımız 1 milyon 359 bin adetti. Biliyorsunuz otomobil üretiminde Türkiye dünyada önemli bir üretici. Bu yıl da 1 milyon 450 bin civarında satış bekliyoruz. Türkiye ürettiği otomobillerin yüzde 73'ünü ihraç ediyoruz. otomobil satışı ile ilgili bir daralma beklemiyoruz. Yerli otomobille ilgili biraz daha süre verin açıklayacağız” diye konuştu.

Özlü, Türkiye’ye Avustralya tarafından silah ambargosu uygulaması ile ilgili olarak da, “Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız gerekli açıklamaları yaptılar. Avusturya ambargosundan bahsediyorsunuz. Bizim Avusturya’yla çok ciddi savunma sanayi işimiz yok. Tarihi unsurlarda belki var ama bu durum Türkiye’yi etkilemez. Türkiye kendi savunma silah sistemlerini yapan bir ülke” şeklinde konuştu.

Bakan Faruk Özlü daha sonra çeşitli toplantılara katılmak üzere otelden ayrıldı. Bakan Özlü kent merkezinde özel bir işletmeye ait kafe alışını gerçekleştirdi.

Ali Yıldız

