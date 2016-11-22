Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından Türkiye’de ilk defa olmak üzere Mega Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Cemer Kent Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne “Tasarım Merkezi Belgesi” verildi. Bakan Özlü, Türkiye’de ilk defa bu belgeyi almaya hak kazandıkları için firmaları tebrik etti.

"Sizlerin örnek olduğunuzu düşünüyorum"

Diğer sanayicilerin de “Tasarım Merkezi Belgesi” alan firmaları örnek alması temennisinde bulunan Bakan Özlü, “Onlar da kendi bünyelerinde tasarım merkezleri AR-GE merkezleri açarlar. Daha nitelikli ürünler üretirler. Daha katma değeri yüksek, daha teknolojik ürünler üretirler daha fazla kar ederler. Sizlerin örnek olduğunuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Özlü, konuşmasının ardından firmalara belgelerini takdim etti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, söz konusu programa ilişkin 6 özel sektör firması Tasarım Merkezi olabilmek için müracaatta bulundu. Bu şirketler arasında karara bağlanan 2 firma Türkiye'de ilk defa Tasarım Merkezi Belgesi almaya hak kazandı. Halihazırda 4 firmanın da değerlendirme süreçlerinin devam etmekte olduğu, 11 firmanın ise başvurularını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

Benan Özben