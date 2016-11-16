Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan TAYSAD Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. TAYSAD ziyaretinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, TAYSAD Başkanı Alper Kanca ve yöneticiler hazır bulundu. Bakan Özlü’nün TAYSAD ziyaretinde TAYSAD Başkanı Alper Kanca bir sunum gerçekleştirdi.

Yapılan sunumun ardından konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Otomotiv sanayi bizim genel sektörlerimizden birisi. Türkiye’nin hem ihracatında hem de gayrisafi katkıları olan önemli bir sektör. Talihsiz darbe girişiminden sonra TÜBİTAK’ta işlerimizi biraz daha dikkatli yapmaya çalışıyoruz. İnceleyerek işlerimizi yapıyoruz o yüzden bazı süreçlerde uzamalar oluyor. 23 Milyar Dolardan bahsetti başkanımız. İnşallah bunu kısa sürede 2’ye katlarız. Böyle bir hedefimiz olmalı. Bunun için TAYSAD’dan bir rapor hazırlamasını bekliyoruz. 23 milyar Doları ikiye katlamanın yollarını bize söyleyiniz” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Özlü, “Türkiye’nin petro kimya ürünlerinde PETKİM’in katkısının yüzde 18’lerde. Yani Türkiye, 4 PETKİM daha kursa Türkiye’deki iç pazar bu petrol türevlerinden mütevellit yeterli pazar var. Yani ihtiyaç var. Birkaç kurumla ilgili özel çalışma yapıyoruz. TÜBİTAK’ın yapılandırılması, TÜBİTAK’ı güncellemek istiyoruz. TÜBİTAK, Ar-Ge yapmak isteyen, teknoloji üretmek isteyen sanayicilerimizin, girişimcilerimizin hizmetinde olan bir kuruluş olacak. Kendisi Ar-Ge ve geliştirme yapmayacak, yaptıracak. Dolayısıyla teknolojiyi yöneten bir duruma gelecek” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil ile kendisi konuştukça birilerinin bunları yanlış yazdığını açıklayan Özlü, “Tekrarlıyorum, yanlış yazan doğru yazsın diye. Yerli marka bir otomobil projesi yürütüyoruz. Türkiye’de az önce bahsedildi 23 milyar dolar. Bu üretimlerin tamamı yerlidir. Bunları siz yapıyorsunuz, bunlara yabancı denebilir mi. Türk işçisi çalışıyor, ihracat yapıyorsunuz. Bunlara yabancı diyemeyiz bunlar yerli fakat eksik olan nedir markadır. Biz yerli bir marka oluşturmak istiyoruz. Şuan ki otomotiv sanayimiz yerlidir. Diyor ki ’Yerli otomobil yapmıyoruz’, öyle söylüyor. Şu andaki sanayimiz yerlidir. Olmayan markadır. Biz dünya ölçeğinde bir otomobil markası oluşturmak istiyoruz. Bunda da kararlıyız, asla bir vazgeçme yoktur. Bu markadan sonra yan sanayinin bunda bir görevi olacak. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye’nin kendi imkanıyla kendi mühendisi, yan sanayisi, altyapısıyla bir otomobil tasarlayıp üretebilir. Teknik olarak bir problem yoktur sonucuna vardık. Yapmak istediğimiz yerli marka oluşturmaktır, bu dünya markası olmalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından TAYSAD Başkanı, Bakan Özlü’ye hediye takdim etti. Bakan Özlü, TAYSAD ziyaretinin ardından Gebze’de bulunan özel bir döküm fabrikasını ziyaret etti.