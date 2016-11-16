Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakan Özlü: 'TÜBİTAK’ı güncellemek istiyoruz'

Bakan Özlü: 'TÜBİTAK’ı güncellemek istiyoruz'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “TÜBİTAK’ı güncellemek istiyoruz. TÜBİTAK, Ar-Ge yapmak isteyen, teknoloji üretmek isteyen sanayicilerimizin, girişimcilerimizin hizmetinde olan bir kuruluş olacak. Kendisi Ar-Ge ve geliştirme yapmayacak, yaptıracak” dedi.

Bakan Özlü: TÜBİTAKı güncellemek istiyoruz

16 Kasım 2016 20:27

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan TAYSAD Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. TAYSAD ziyaretinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, TAYSAD Başkanı Alper Kanca ve yöneticiler hazır bulundu. Bakan Özlü’nün TAYSAD ziyaretinde TAYSAD Başkanı Alper Kanca bir sunum gerçekleştirdi.

Yapılan sunumun ardından konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Otomotiv sanayi bizim genel sektörlerimizden birisi. Türkiye’nin hem ihracatında hem de gayrisafi katkıları olan önemli bir sektör. Talihsiz darbe girişiminden sonra TÜBİTAK’ta işlerimizi biraz daha dikkatli yapmaya çalışıyoruz. İnceleyerek işlerimizi yapıyoruz o yüzden bazı süreçlerde uzamalar oluyor. 23 Milyar Dolardan bahsetti başkanımız. İnşallah bunu kısa sürede 2’ye katlarız. Böyle bir hedefimiz olmalı. Bunun için TAYSAD’dan bir rapor hazırlamasını bekliyoruz. 23 milyar Doları ikiye katlamanın yollarını bize söyleyiniz” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK ile ilgili açıklamalar yapan Bakan Özlü, “Türkiye’nin petro kimya ürünlerinde PETKİM’in katkısının yüzde 18’lerde. Yani Türkiye, 4 PETKİM daha kursa Türkiye’deki iç pazar bu petrol türevlerinden mütevellit yeterli pazar var. Yani ihtiyaç var. Birkaç kurumla ilgili özel çalışma yapıyoruz. TÜBİTAK’ın yapılandırılması, TÜBİTAK’ı güncellemek istiyoruz. TÜBİTAK, Ar-Ge yapmak isteyen, teknoloji üretmek isteyen sanayicilerimizin, girişimcilerimizin hizmetinde olan bir kuruluş olacak. Kendisi Ar-Ge ve geliştirme yapmayacak, yaptıracak. Dolayısıyla teknolojiyi yöneten bir duruma gelecek” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil ile kendisi konuştukça birilerinin bunları yanlış yazdığını açıklayan Özlü, “Tekrarlıyorum, yanlış yazan doğru yazsın diye. Yerli marka bir otomobil projesi yürütüyoruz. Türkiye’de az önce bahsedildi 23 milyar dolar. Bu üretimlerin tamamı yerlidir. Bunları siz yapıyorsunuz, bunlara yabancı denebilir mi. Türk işçisi çalışıyor, ihracat yapıyorsunuz. Bunlara yabancı diyemeyiz bunlar yerli fakat eksik olan nedir markadır. Biz yerli bir marka oluşturmak istiyoruz. Şuan ki otomotiv sanayimiz yerlidir. Diyor ki ’Yerli otomobil yapmıyoruz’, öyle söylüyor. Şu andaki sanayimiz yerlidir. Olmayan markadır. Biz dünya ölçeğinde bir otomobil markası oluşturmak istiyoruz. Bunda da kararlıyız, asla bir vazgeçme yoktur. Bu markadan sonra yan sanayinin bunda bir görevi olacak. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye’nin kendi imkanıyla kendi mühendisi, yan sanayisi, altyapısıyla bir otomobil tasarlayıp üretebilir. Teknik olarak bir problem yoktur sonucuna vardık. Yapmak istediğimiz yerli marka oluşturmaktır, bu dünya markası olmalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından TAYSAD Başkanı, Bakan Özlü’ye hediye takdim etti. Bakan Özlü, TAYSAD ziyaretinin ardından Gebze’de bulunan özel bir döküm fabrikasını ziyaret etti.

Etiketler: TÜBİTAK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!