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Bakan Özlü: 'Türkiye toplu bir saldırı ile karşı karşıya'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kayseri'deki saldırıya ilişkin olarak, "Gerçekten Türkiye toplu bir saldırı ile karşı karşıya. Çok organize, planlı ve hesaplı bir saldırı ile karşı karşıya" dedi.

Bakan Özlü: Türkiye toplu bir saldırı ile karşı karşıya

17 Aralık 2016 11:39

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şehitler Tepesi'ne gelerek karanfil bıraktı. Gazetecilerin Kayseri'de meydana gelen terör saldırısı ile ilgili sorularını yanıtlayan Özlü, "Saldırıların ne kadar planlı programı olduğu görülüyor. Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. 13 şehit 48 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Terörle ilgili konu hep Türkiye'nin gündeminde. Gerçekten Türkiye toplu bir saldırı ile karşı karşıya. Çok organize, planlı ve hesaplı bir saldırı ile karşı karşıya. Bir hafta önce burada polislerimize saldırı yapılıyor, bir hafta sonra Kayseri'de askerimize saldırılıyor. Çok şey söylendi, konuşuldu. Naslı hendekler kazıldı, tuzaklar kurdular üstesinden geldiysek, bunun da Türkiye üstesinden gelecektir. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: faruk özlü


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