Seçim çalışmaları için Sakarya’ya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Orman Park’ta bir iftar programına katıldı. İftar programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, milletvekili adayları, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

“Teknoloji ve sanayi atılım programı hazırladık”

İftar programı sonrasında bir konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye’nin sanayi potansiyeli sanayi kapasitesi geçen seneki yaklaşık rakam 147 milyar dolardır. İmalat sanayimizin payı bu rakamdadır. Son bir buçuk yılda yaptığımız çalışmalarla güzel bir program hazırladık. Türkiye bir teknoloji ve sanayi atılım programı hazırladık. Buda bizim seçim beyannamemizde yer aldı. İnşallah önümüzdeki dönemde 5+5 yani yıllık bir süreçte Türk sanayisini ikiye katlayacağız. Türkiye’nin bir potansiyeli var, sanayisi var, bunun bir kapasitesi var. Bunu sadece 10 yıllık süreçte iki katına çıkaracak bir program hazırladık. Bakın 7,4 oranla büyüyoruz ama cari açığımızda büyüyor. Cari açığımızı kapatmanın tek yolu teknoloji üretmekten geçiyor” dedi.

“Türkiye’nin tek açığı teknoloji açığıdır”

Türkiye’nin tek açığının teknoloji açığı olduğunu belirten Bakan Özlü, “Türkiye’nin tek açığı var orada teknoloji açığıdır. Biz ne zaman teknoloji açığımızı kapatırsak Türkiye cari açığını, dış ticaret açığında otomatik olarak kapatır. Çünkü biz düşük teknolojili ürünler satıyoruz. Katma değeri düşük ürünler satıyoruz. İhracatımızın kilogram başına bedeli 1 dolar 60 sent. Yani 1, 5 dolarlar seviyesinde. Bunun en az 4 dolar civarında olması lazım. Ne zaman biz yükte hafif pahada ağır ürünler satarsak o zaman Türkiye’nin dış ticaret açığı, Türkiye’nin cari açığı kapanacak” diye konuştu.

Remzi Şimşek

