Bakan Özlü: “Türkiye’yi teknoloji merkezi ve bilim üssü yapacağız”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri' ile 'Adli Bilimler' Laboratuvarlarının açılışı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından yapıldı. Açılışa, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Tören öncesinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya 'Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri' Laboratuvarı, Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu da 'Adli Bilimler' Laboratuvarı hakkında bilgiler verdi.

Açılış konuşmasında önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında gelecek olduğu konumdan bahseden ve bu alanda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bakanı Dr. Faruk Özlü, bu anlamda iş adamlarının eğitime yatırım yapmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Özlü açıklamalarına şu sözlerle devam etti; “Üniversitelerden bilgi üretmelerini istiyoruz. Türkiye olarak da hedefimizde bilim ve teknolojide ilerleyen üniversiteler var. Yaşadığımız çağın en önemli dinamiği bilgi olmuştur. Biliyorsunuz bilgi üretmek tek başına yeterli değil, esas olan değer üretmektir. Milli ve yerli değerlerimizle birlikte her alanda ilerlemeliyiz. Amacımız Türkiye’yi bilim ve sanayi merkezi, teknoloji üstü haline getirmektir. Bunları tamamen yerli ve mili değerlerimizle yapacağız. Bu yıl bizim için teknolojide milli ve yerli olduğumuz bir yıl olacak. Bütün kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Gelecek bilimde ve teknolojide. İşte o geleceği bize sizler vereceksiniz. Bizler de sizin yolunuzu açacağız. Hep birlikte büyüyeceğiz.”

“Üniversiteler değer üretmeli”

Katılımlarından dolayı Bakan Özlü’ye teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da yapmış olduğu konuşmada, “Üniversite olmak ve olabilmek önemli bir şeydir. Çünkü birçok şey üretmek zorundadır. Bizler değer üretmeliyiz ve bu ürettiğimiz değerleri evrensel havuza taşımalıyız. Bununla birlikte üniversiteler bilgiyi bilince dönüştüren yerlerdir. Bu yüzden açacak olduğumuz daha laboratuvarımız ve kat edeceğimiz daha çok yol var. Geleceği iddialı olan ele avuca sığmayan dinamik bir ülkeyiz. Bu anlamda bütün bu değerlerle buluşarak yol etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Üniversite bünyesinde kurulan 'Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri' ile 'Adli Bilimler' Laboratuvarları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından kurdele kesilerek açıldı.