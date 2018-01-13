Bakan Özlü: 'Yolumuzdan dönmeyeceğiz'

AK Parti Düzce Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi, Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Geniş katılımın olduğu Genel Kurulda konuşma yapan Bakan Özlü, milletin uzun yıllar boyunca istikrar, güven istediğini belirterek “Millet inancına hürmet istedi, hizmet ve yatırım istedi. AK Parti, milletimizin tüm bu isteklerinin, umutlarının ve taleplerinin bir tezahürü olarak ortaya çıktı. Bizler, milletimize hizmetten geri durmadık. Bundan sonra da, vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Alçak gönüllü, hoş görülü, ahlaklı, faziletli olmayı sürdüreceğiz. Milletimizin umudunu diri tutacağız. Demokrasinin teminatı, reformların adresi olacağız. Asla mazeret üretmeyeceğiz. Çıtamızı asla düşürmeyeceğiz. Hiçbir koşulda yorulmadan, yılmadan, bahane üretmeden çalışacağız” diye konuştu.

Bakan Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

“İster 2008’de olduğu gibi, partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013’de olduğu gibi sokakları talan etsinler, ister 15 Temmuz’da olduğu gibi darbe yapmaya teşebbüs edip canımıza kast etsinler, yolumuzdan dönmeyeceğiz. İçerideki ve dışarıdaki alçakların karşısında, dimdik duracağız. Sizler, sadece davamızın değil, demokrasimizin, bu ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün de teminatısınız.15 Temmuz hain darbe girişiminde, büyük bir cesaret ve özveriyle meydanlara akan, darbeyi püskürtme iradesi gösteren gençlerimizin, siyaset dışında kalması bu ülkeye haksızlıktır. Bu bir bayrak yarışıdır.”

Bakan Faruk Özlü konuşmasında Düzce’ye bir de müjde verdi. Özlü, “Cumhurbaşkanımız, Düzce Bilim Merkezi’nin müjdesini verdi. Şimdi bu müjdenin gereğini yapıyoruz. Düzce Bilim Merkezimizin yer tahsisi, Maliye Bakanlığımız tarafından yapıldı. 38 bin metrekarelik alanda Nalbantoğlu Mahallesi’nde Düzce Bilim Merkezini kuruyoruz” ifadesini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ise konuşmasında ana muhalefete yüklenerek “CHP’nin il kongrelerinde gündem maddelerinin içerisinde açılış yoklama, kavga, kapanış şeklinde olurken bizim gençlik kollarındaki kongrelerde birlik takdire şayandır” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan kongrede tek liste ile seçimlere giren Şükrü Sert, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı oldu. Protokol üyeleri ve yönetim programın sonunda hatıra fotoğraflı çektirdi.

Ali Yıldız - Ali Osman Çatana

