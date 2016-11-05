Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, HDP'li vekillerin tutuklanmasını eleştiren Batı'yı eleştirerek, “Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz. 15 Temmuz’u kınamaları gerektiğini 2 ay sonra fark eden Avrupa Birliği ülkeleri, HDP’li vekillerin gözaltına alınmalarını anında kınadılar. Açıklamalar adeta havada uçuşuyor. Ne oldu? Zorunuza mı gitti?” dedi.

Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) İstanbul’da toplantı düzenledi. Konya’nın ekonomisinin ön plana çıkarıldığı toplantıya çok sayıda iş adamı, STK temsilcisi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü katıldı. Toplantıya katılanlara seslenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye ekonomisi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak önceliklerinin her ne olursa olsun yatırım olduğuna dikkat çeken Özlü, “En öncelikli gündem maddemiz üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı artırmaktır, artırmak olmalıdır” diye konuştu.

“Batı destek vermiyor, köstek oluyor”

Özlü, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bir krizler deryasında olduğunu ifade eden Bakan Özlü, bölgede yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen ülkenin de Türkiye olduğunu belirtti. Türkiye’nin farklı terör örgütleriyle aynı anda mücadele ettiğine dikkat çeken Özlü, “Türkiye büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldı. Türkiye PKK’nın ve DAEŞ’İn terör eylemleriyle karşı karşıya kaldı. Türkiye FETÖ’nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye bütün bu şer odaklarıyla tek başına mücadele ediyor. Batı ülkeleri bu mücadeleye destek vermedikleri gibi köstek olmaya çalışıyorlar” dedi.

Türkiye’de yaşanan olayların Avrupa Birliği üyeleri ülkeleri tarafından kınanmasına karşılık veren Bakan Faruk Özlü, “Değerli kardeşlerim onlardan bir beklentimiz yok. Onlardan öğrenecek, ders alacak bir şeyimiz de yok. Onlar kendi işlerine baksınlar, gölge etmesinler başka ihsan istemiyoruz. 15 Temmuz’u kınamaları gerektiğini 2 ay sonra fark eden Avrupa Birliği ülkeleri, HDP’li vekillerin gözaltına alınmalarını anında kınadılar. Açıklamalar adeta havada uçuşuyor. Ne oldu? Zorunuza mı gitti? Neden bu panik hali var? Bizim tavsiyemiz Avrupa birliğinin önce kendi işine bakmasıdır. Burada hukuka uygun bir işlem tesis ettiğimiz için kimseye hesap verme durumunda değiliz. Tam aksine teröristlere sahip çıkmalarının hesabını onlar bize vermeliler. Brüksel’de açılan PKK çadırları ortadayken, Avrupa Birliği Parlamentosu’na davet edilen PYD yöneticileri ortadayken, Almanya’da korunan FETÖ militanları ortadayken Avrupa Birliği’nin bizim terörle mücadelemiz hakkında edebileceği tek bir cümle yoktur” ifadelerini kullandı.

Deniz Baykal, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu örneği

HDP’li milletvekillerinin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Özlü, Türkiye’de yargının çağıracağı herkesin gidip ifade vermesi gerektiğine dikkat çekti. Deniz Baykal, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu örneğini gösteren Özlü, “Yargı ifadeye çağıracak, beyefendiler gidip ifade vermeyecekler. Size soruyorum, dünyanın hangi ülkesinde yargı ifade vermeye çağıracak ve ifade vermeye gitmeyeceksiniz ve devlet de kayıtsız kalacak, ses çıkartmayacak? Böyle bir şey olamaz. Deniz Baykal, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ifade veriyor. AK Partili milletvekili arkadaşlarımız ifade vermeye gidiyorlar. Bu hanımefendilerin, beyefendilerin ne ayrılacağı var, ne üstünlüğü var? Hiç kimsenin Türkiye’de bir üstünlüğü, ayrıcalığı yoktur, olamaz. Türkiye’de üstünlerin hukuku yoktur, hukukun üstünlüğü vardır. Ali amca, Ayşe teyze çağrıldıklarında mahkemeye gidiyorsa sen de gideceksin, ben de gideceğim. Bunun lamı cimi yok. Türkiye’de her türlü fikre ve düşünceye sahip olabilirsiniz. Bu fikir ve düşünceden dolayı hiç kimse hakkınızda işlem yapmaz. Ancak terörü savunmak, teröristlerle iş tutmak, teröristlere yardımcı olmak dünyanın hiçbir yerinde fikir özgürlüğü kapsamına girmez. Türkiye’de hiç girmez. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyoruz. Türkiye’nin terörle mücadelesi anayasaya, kanunlara ve evrensel hukuk değerlerine uygun bir şekilde yürütülüyor” dedi.

Bakan Özlü, konuşmasında sonunda, esas gündemlerinin yatırım olduğunu ve yatırımların niteliklerinin artırılarak devam ettirileceğini sözlerine ekledi.

Serdal Altıntepe