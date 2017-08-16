Bakan Özlü'den uzayan bayram tatili açıklaması

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere üç gün İzmir’de bulunacak olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Atatürk OSB Müdürlüğünde toplantı düzenledi. Toplantıya Bakan Özlü’nün yanı sıra; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti ve CHP İzmir Milletvekilleri, Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da katıldı.

Bakan Özlü, bayram tatilinin uzaması konusunda sanayicilerin yorumları üzerine, “Sizler sanayicisiniz. Genelde üretim yerleri bir yılda 3 hafta tatile girer. Fabrikayı kapatır, bakım onarım yapar. Ramazan ve Kurban Bayramları kışın olsa durum farklı yazın farklı. Bu bayram ağustosta. Fabrikalarımızın bakım onarım zamanlarına denk geldi. Üretimde kayıp olmayacağını düşünüyorum. Yurt dışında da tatil var. Mesela İsrail’de hep tatil vardır. Paskalya diye bir şey var. Yılbaşında 1 hafta 10 gün tatil var. Elbette gönlümüz çalışmaktan ve üretmekten yana. Gümrükler çalışıyor. Bunun çok ciddi bir handikap olmadığı kanaatindeyim” diye konuştu.

“Türkiye’nin sıçrama yapması istiyoruz”

Konuşmasında OSB’ler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, Türkiye’nin 60 yıllık OSB tecrübesini yurt dışına aktarmanın zamanı olduğunu vurgulayarak, “Üretim Reform Paketinin en büyük hedeflerinden biri yurt dışında yapılan OSB yatırımlarını sağlam yasal zemine kavuşturmak olmuştur. 300’ün üzerinde OSB, 50 bini aşkın parselde üretim yapıyor. Boş alanların da üretime kazandırılmasıyla 2 milyon 200 bin istihdam olacak. Sanayi sitelerimizin daha iyi şartlarda, teknolojik imkanlarını kullanarak verimli, güvenli bir şekilde büyümesi için çalışacağız. Katma değeri yüksek, kaliteli ürünlerle ihracat modeline doğru ilerliyoruz. Türkiye’nin sıçrama yapması istiyoruz. Sanayide, üretim sıçrama yapmayı istiyoruz. Tüm politikalarımızı, düzenlemelerimizi Bakanlık olarak bunun üzerine yoğunlaştırıyoruz. Amacımız Türkiye’nin bilim merkezi olması, amacımız Türkiye’nin teknoloji üssü olması, amacımız Türkiye’nin ileri bir sanayi ülkesi olmasıdır” ifadelerini kullandı.

“İşletmeleri taşınma konusunda mağdur etmeyeceğiz”

Bakan Özlü, Üretim Reform Paketi hakkında da şunları söyledi:

“Türkiye’nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi ve dünyanın en önde gelen ülkelerden olmasına katkılarında sizlere çok değer veriyor ve inanıyoruz. Üretim Reform Paketinin hayırlı olmasını diliyorum. Üretimin içinde olan her kesimin görüşleri ve ihtiyaçları bu pakette karşılığını bulmuştur. OSB’lerin gelişmesi, büyümesi, etkinlik alanlarının artması anlamında bu paket derde deva birçok maddeyi kapsamaktadır. Bu paket, OSB’lerimizin önünü açan kanun niteliğindedir. Örneğin yerleşim alanlarında kalan sanayi sitelerinin ve işletmelerinin kent dışına modernize edilerek taşınması zarurettir ama biz 65 işletmemizi mağdur etmeyeceğiz. Bu kadar sayıdaki işletmenin maliyeti 20 milyar liraya yakın tutuyor. Bu taşıma masraflarını kredi ile destekleyeceğiz. 30 metrekare, 100 metrekarede üretim yapmak kolay değil. Bu ölçek doğru ölçek değil. Bu siteleri daha modern, geniş mekanlara taşıyacağız. Yüksek parsel fiyatlarına üst limit getirilmesi konusu OSB’lerin emlakçılık yapmamaları üzerine kuruldu. Bu yüzde 25 sınırı OSB yönetimlerine getirilen sınırlama. Yoksa bir sanayici başkasına satış yapıyor, buna diyecek bir şey yok. Karşılıklı anlaşmaya bağlı.”

“Yeni bir faz eğişindeyiz”

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da konuşmasında komisyon çalışmalarından bahsederek, “Meclis kapanmadan önce komisyon olarak genel kuruldan karar çıkardık. Yaz döneminde saha çalışmaları yapalım diye. Şu ana kadar başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıklarla birlikte komisyondan 8 kanun tasarısını tüm üye arkadaşların desteği ile geçirdik. Bunların 6’sı yasalaştı 2’si genel kurulda. Türkiye’de bir şeyi değiştirdik. Nedir o değiştirdiğimiz şey; tarafları bir araya getirmek, ortak aklı bulmak, kamu ve özel sektörün sorununu tespit edip çözümü birlikte temin etmesini sağlamak. Birlikte hedeflere doğru el ele huzura kavuşmak. 15 yılda ülkemiz çok büyük atılımlara imza attı. Bunu kamunun payı olduğu kadar özellikle AK Parti iktidarımızın sanayi ve ticaret odaklı yaklaşımı, meclis desteği, sanayicilerin üretim ve ihracatı ile gerçekleşirdik. Yeni bir faz eşiğindeyiz. Üretiyoruz, satıyoruz ama bu fazla bir şey daha yapmamız lazım. O şey; sanayinin dönüşümünü gerçekleştirmek suretiyle katma değeri yüksek yatay inovasyonla, AR-GE ile marka tasarımla yeni bir aşamaya geçmek. Bunun için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bayram döneminde ihracat için engel yok”

Altunyaldız, bayram tatilinin uzaması konusunda da şu değerlendirmede bulundu:

“Tatil konusuna takılmayalım. Çalışan ve üreten Türkiye, tatilde de üretir tatil olmayan dönemlerde de üretir. Özellikle kamuda üreten zaten bu kısım idari izinde olduğu için gümrüklerimiz 7/24 açık. İhracata devam edin. Türkiye’ye döviz kazandırmaya devam edin. Üretimleri bu dönem de sürdüren olacaktır. Eğer planlarımız yetkin ve yeterli ilse bu konular bizim için engel değil. Üretiyoruz, Türkiye çalışıyor. Bayram döneminde de ihracat için engel yok.”

“Daha çok yol kat edeceğimiz süreç var'

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise şunları söyledi:

“Tüm OSB’leri ilgilendiren kanunun çıkmasında gösterdiğiniz ilgiye alakaya çok teşekkür ediyorum. Türkiye gelişiyor, dünya gelişiyor. Bununla birlikte sanayici olarak adımları hızlı atma mecburiyetindeyiz. Bu kanunun çıkmasında özel sektörün diyaloğu ve bizim görüşlerimizi dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. İzmir Fuarı’nın teması enerji. Türkiye’nin enerji yapısı doğalgaz, yani dışa bağımlı bir enerji sisteminin içerisindeyiz. Baktığımızda sanayi 4’ün en önemli etkenlerinden biri temiz enerji. Bununla ilgili enerji çeşitliliğimizi artırmamız gerekiyor. Bizim daha çok yol kat edeceğimiz süreç var. Bunun kaynaklarından biri nükleer enerji. Çin’de o kadar çok nükleer enerji tesisi var ki artık Türkiye’de bu yapıların bir an önce yapılarak Türkiye’nin geleceğini garanti altına alacak tesislerin olması gerekiyor.”

“Turizm sektörüne hak veriyoruz ama”

EBSO Başkanı Yorgancılar da bayram tatili hakkında değerlendirmede bulunarak, “Türkiye’de bayramdan çok bir şey yok. Bir de bu bayramları birleştiğimizde çalışan gün sayısına baktığımızda 210-220 gün kalıyor. Bizim gibi rekabet mecburiyeti olan ülkelerde tatil olaylarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dünyada her evde Türk malı düşüncesiyle üretiyoruz. Turizm sektörüne hak veriyoruz ama üretimi durdurmadan alternatif bulunmasını ümit ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Tüp geçiş projesini bekliyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş da, “Biz sanayicilerin bayram tatillerinin uzatılması konusunda sıkıntılarımız var. Çarşamba, perşembe ve cumanın tatil edilmesi, kamunun tatil yaparken bizim çalışanlarımızın tatil yapmaması ikilem oluşturuyor. Kamu kuruluşları kapalı olduğundan ithalat, ihracat her türlü iş duruyor. Türkiye’nin çalışması lazım. Tek gününü boş geçirmemesi lazım. Turizm ayağı daha iyi iş yapacak derken sanayi ve şehir yaşantısını durdurmak ne kadar doğru takdirinize sunuyorum” dedi.

Ulaşım konusunda da sorunları paylaşan Uğurtaş, “İzmir’in bugün ulaşımı sabah ve akşam saatlerinde durdu. Alternatif yollarımız da yok. Üçkuyular’dan Atatürk OSB’nin batısından çıkacak tüp geçiş projesi konusu var. Şu anda İzmir’de mutabakat var. Kimsenin farklı düşünmediğini biliyorum. Biz bu projenin başlangıç tarihini bekliyoruz” diye konuştu.



Ceren Atmaca - Halil Karahan

