Bakan Özlü’den Van’a müjdeler

Bakan Faruk Özlü, ziyareti kapsamında Elite World Otel’de düzenlenen Van Güçbirliği Platformu toplantısına katıldı. Toplantıya başkanlık eden AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay’ın açılış konuşmasının ardından Van Güçbirliği Platformu Bilim, Sanayi ve Ticaret İhtisas Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mücip Tapan; kentteki yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili bir sunum yaptı. Daha sonra katılımcıları dinleyen Bakan Faruk Özlü, güçbirliği toplantısında güzel bir istişare ortamı olduğunu belirterek, “Bu ortamı hazırlayanlara şükranlarımı sunuyorum. Notlarımı aldım ve kısa öz cevaplar vereceğim. Bölgeye verilen teşviklerin gözden geçirilmesi istendi. Cazibe Merkezleri Programı var. Bu hayata geçecek. Bölge için yeni teşvikler söz konusu. Organize sanayi bölgesiyle ilgili altyapının iyileştirilmesi talebi var. 1 Temmuz 2017'de çıkardığımız Üretim Reform Paketinde OSB’nin bütün projelerini kredilendiriyoruz. Dolayısıyla OSB'nin kamulaştırılmasından altyapısına kadar bütün projelerini kredilendirebiliriz. Projelerinizle gelin, ne istiyorsanız, hangi projeniz varsa Bakanlığa gelin destekleyelim” dedi.

“Bölge enerji bakımından verimli bir bölge”

Enerji İhtisas Bölgesi kurulması yönünde olan talepleri de değerlendiren Bakan Özlü, şunları kaydetti:

“Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız bir ihale yaparak bunun sonucunu görmek istedi. Bu ihale yapıldı, sonucu görüldü ve Van’da bir Enerji İhtisas Bölgesi kurulması için Enerji Bakanlığıyla görüşme halindeyiz. Bunu en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Bölge enerji bakımından verimli bir bölge. Böyle bir bölgenin kurulmasını sonuna kadar destekliyoruz.”

“Van’da büyük ölçekli bir merkez kuracağız”

Van İş Geliştirme Merkezi bünyesindeki iş yerlerinin önümüzdeki ay açılacağını ifade eden Bakan Özlü, buranın son derece çağdaş iş yerlerinin bulunduğu bir merkez olduğunu kaydetti. Van'a bir bilim merkezi kuracaklarını da sözlerine ekleyen Özlü, “Bu projede, yerel yönetimler yerini gösteriyor, biz TÜBİTAK olarak içini donatıyoruz. Başlangıçta 81 ilde yapılması düşünülmüş, ama sonrasında 26 ilde yapılması planlanmış. Göreve geldikten sonra bunu illerin büyüklüğüne göre küçük, orta ve büyük ölçekli olarak 3 kategoride sınıflandıracağız. Van büyükşehir, burada büyük ölçekli bir merkez kuracağız” ifadelerini kullandı.

“Bu sene 6-7 milyar lira destek verdik”

KOSGEB Başkanını önümüzdeki haftalarda Van'a göndereceklerini belirten Bakan Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sizleri dinleyecekler. Bu sene 6-7 milyar lira destek verdik. Kredi kullandırdık. Van da bundan istifade etti. KOSGEB destekleri devam edecek. Geçen hafta iki yeni destek programı açıkladık. Araştırma geliştirme sonucu ortaya çıkan veya yurtdışından ithal ettiğimiz ürünleri üretmek isteyenleri destekliyoruz. İki ana eksende bir milyon lirayla 5 milyon liraya kadar destek verebiliyoruz.”

“Ben şahsen hibelere karşıyım”

Devlet tarafından verilen hibelere şahsen karşı olduğunu söyleyen Özlü, “Ben şahsen hibelere karşıyım. Parayı verin sonra sormayın. Hibelere karşıyım. Hibe istemeyin, uygun şartlarda kredi verelim. Çünkü hibe verdiğimiz zaman, hibe alan bunun kıymetini bilmiyor. O nedenle hibe değil de kredi. Geri ödemesi olsun, 3-5 sene sonra ödemesi olsun, ama bu para geri ödensin. Alan da ciddiyetle ‘ben bir para aldım, bunu geri ödeyeceğim’ desin. Hibe vermeyi istememekle parayı alacak olan yatırımcıya, girişimciye iyilik etmiş oluyoruz. Hesabını kitabını yapar daha ciddi işine sarılır ve başarılı olur” ifadelerini kullandı.

“Sanayi sitelerimizi modernize etmek istiyoruz”

Türkiye’de yüzlerce sanayi sitesi bulunduğunu ve 135 tanesinin taşınmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Özlü, “Sanayi sitelerimizi modernize etmek istiyoruz. Yeni sanayi sitesinde mutlaka arıtma tesisi istiyoruz. Güneş enerjisinden istifade edebilecek, üzerinde paneller olsun, elektriğini kendi üretsin. Yağmur sularını toplayıp peyzajda kullanacak şekilde modern sanayi siteleri inşa etmek istiyoruz. Üretim Reform Paketine yazdık. Modern sanayi sitesine dönüşmek isteyen kooperatifleri, belediye ve özel idareleri yüzde 100 kredilendiriyoruz. Burası 6. Bölgede, bu nedenle faizler yüzde 1. Bu oranla kimseden para alamazsınız. Bu bakımdan hibeye karşıyız. Biz TOKİ gibi çalışmıyoruz. Taşınma taahhüdü istiyoruz. Taşındığınız yer, kente makul mesafede olacak. Hangi kente gitsek, çok çirkin görüntü arz ediyor. Kentin tam göbeğinde sanayi sitesi var. Taşıyacağız. Kente makul mesafede, modern, günün teknolojisini sonuna kadar kullanmış yapılar inşa etmek istiyoruz. Kurduğumuz yerlerde mutlaka mülk sahiplerinin karlı çıkması lazım” dedi.

“Sizlerden isteğim, Van’a ilişkin hangi değer varsa onları tescilleyelim” diye Bakan Özlü, şöyle devam etti:

“Patentini, markasını, coğrafi işaretlerini sizlere verelim. Van'ın otlu peyniri ve balı tescilli olsun. Türkiye'de 2 bin 500'e yakın coğrafi işaret verebileceğimiz ürün var. Bunlar çok önemli. Marka değeri oluyor. Artık dünyada şehirler yarışıyor. Van'ı kalkındıracak olan sizlersiniz. Sizin gayretiniz, girişimciliğiniz Van'ı yüceltir. Devlet elinden geleni yapıyor. Vanlıların girişimci olması gerekiyor. Türkiye'de özel destek almadığı halde kalkınan iller var. Gaziantep. Devlet destekleri Antep'e özel tasarımlanmıyor. Farkınız yok. Aslında coğrafi olarak çok güzel konumdasınız. Türkiye için de son derece önemli bir ilimiz Van. Sizlerin diğer kentlerle yarışıyor olmanız lazım. Van için gereken her şeyi yapacağız. Siz isteyin, biz gerekeni yapacağız. Van'ı büyütecek olan sizlersiniz. Siz gayret etmezsiniz devlet destekleriyle her şey olmaz.”

“Van dinamik bir kent”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise, devletin terörle kararlı mücadelesi neticesinde bugün Van şehrinin artık terörle anılmadığını söyledi. Vali Zorluoğlu, “Vatandaşlarımızın ve halkımızın günlük yaşamında terörün etkisinin minimize edildiğini memnuniyetle görüyoruz. Öğleden önce İçişleri Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda da hükümetimizin terörle mücadeledeki kararlılığının artarak devam ettiği ve bir tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin etkili bir şekilde devam edeceği, hükümetimizin bir talimatı olarak bizlere ilettiler. Van'da terörle mücadele olumlu neticeler verdi. Van dinamik bir kent. Gündüz ve gece sokakları cıvıl cıvıl olan bir kent. Bu yıl şu ana kadar İran’dan ilimizi ziyaret eden turist sayısı 400 bin civarındadır. Ülkemizin değişik yerlerinde de ziyaretçiler ilimize geliyor. Terörün minimize edilmesi, yatırımlara da zemin hazırladı” diye konuştu.

Toplantıya Bakanlık bürokratları, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mehmet Salih Akkuş - Atilla İdiz