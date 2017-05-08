Bakan Özlü’den verimlilikte seferberlik çağrısı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Verimlilik Haftası dolayısıyla düzenlen “Verimlilik Ödül Töreni”ne katıldı. Etkinlik kapsamında verimlilik temalı fikir ve kısa film yarışmasında dereceye giren ortaokul ve lise öğrencileri ile “Verimlilik Proje Ödülleri” çerçevesinde 6 kategoride projeleri başarılı bulunan 21 firmaya ödülleri Bakan Özlü tarafından takdim edildi.

“Ekonomik kalkınmanın temel sacayaklarından birisini verimlilik oluşturuyor”

Ekonomik kalkınmanın temel sacayaklarından birisinin verimlilik olduğunu kaydeden Özlü, “Verimlilik Haftası kapsamında, tüm Türkiye genelinde 150’den fazla etkinlik gerçekleştiriyoruz. Verimlilik kavramını, ilkokullarımızdan üniversitelere, sanayi tesislerimizden esnafımıza, basın yayın organlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar toplumumuzun her kesiminin gündemine taşıyoruz. Verimlilik etrafındaki bu toplanma, ülkemizin topyekûn kalkınması için gerekli kollektif bilincin oluşumuna da güzel bir örnek teşkil ediyor. Verimlilik, hayatın her alanı için önem taşıyor. Özellikle ekonomik kalkınmanın temel sacayaklarından birisini verimlilik oluşturuyor. Zira mevcut kaynakları daha verimli kullandığınızda, adeta yeni bir kaynak bulmuş oluyorsunuz. Biliyorsunuz, firmalar veya ülkeler, büyümek isterler. Ancak körü körüne bir büyüme faydadan çok zarar getirir. Büyüme, ancak verimlilik artışına dayandığı takdirde, sürdürülebilir bir mahiyet kazanır” şeklinde konuştu.

Özlü, günümüzde yeni bir sanayi devriminin başladığına dikkat çekerek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Biliyorsunuz, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile sanayi devrimi olarak isimlendirilen süreçler, eş zamanlı olarak ortaya çıkıyor. Birinci sanayi devrimini başlatan buhar makinesi, bir anlamda muazzam bir verimlilik artışını sağladığı için tarihte çok önemli bir yer işgal ediyor. Günümüzde de yeni bir sanayi devrimini başlamıştır. İleri teknoloji, sanal süreçler ve yüksek optimizasyon imkanı sunan Dördüncü Sanayi Devrimi, büyüme, nitelikli istihdam, sosyal istikrar, kalıcı değer, iş güvenliği ve elbette daha fazla verimlilik anlamına geliyor. Bu yeni devrimle birlikte, verimlilik sadece fabrikada oluşmayacak. Ürünlerin tasarım aşamasından kullanım aşamasına kadar bütün süreçlere sirayet edecek.”

“Türkiye, bundan önceki sanayi devrimlerine geç kaldı”

Bakanlık olarak, yapay zeka, robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, üç boyutlu yazıcılar gibi alanlardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerine vurgu yapan Özlü, söz konusu teknolojilerin ülkemizde, özellikle de sanayimizde kullanımı ve de üretimi için çalışmalar yapıldığını söyledi. Özlü, “Özel sektörümüzün de katılımıyla kurduğumuz Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu ile bu konuda atacağımız adımları çok daha net bir şekilde belirleyeceğiz. Türkiye, bundan önceki sanayi devrimlerine geç kaldı. Ancak emin olun, bu sefer aynı hatayı yapmayacak, bu sefer geç kalmayacak” açıklamasında bulundu.

Özlü, devletin şu anda uyguladığı Kalkınma Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları’nın, çeşitli kurumlar tarafından uygulandığını, stratejik planların hepsinde verimlilik konusuna özel önem verildiğini kaydetti.

“Verimlilik Akademisi kuracağız”

Verimlilik alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmalara değinen Özlü, bu alanda ‘Verimlilik Akademisi’ kuracaklarının da haberini verdi. Yapılması planlanan diğer çalışmalara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

“Verimlilik sorunlarının teşhisi ve çözümü amacıyla uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin akreditasyonu ve koordinasyonundan sorumlu bir ‘Verimlilik Akademisi’ kuracağız. Sanayi işletmelerinin verimliliğinin artırmak için üniversiteler ve OSB’leri de kapsayan bir program başlatacağız. Ankara Sanayi Odası ile birlikte kurduğumuz ilk Model Fabrika, bu yıl içinde tamamlanacak. Bu uygulamayla, sanayicilerimize, özel tasarlanmış gerçek fabrika ortamında, yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme ve kalite alanlarında uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Firmaların verimlilik karnesini çıkartacağız. Bu karneye bakan firmalar, eksik yönlerini bularak kendilerini geliştirebilecekler. Karneleri başarılı olan firmalara ise, bazı devlet desteklerinde öncelik ve avantaj sağlayacağız.”

Verimsiz motorları yenileyen firmalara finansal destek verilecek

Özlü, sanayideki Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı pilot uygulamasını Kayseri ve Bursa’da başlattıklarını sözlerine ekleyerek, söz konusu proje dahilinde “Verimsiz motorlarını yenileyen firmalarımıza finansal destek sağlayacağız” dedi.

“Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarını çoğaltacağız”

Temiz üretim ve daha yeşil bir sanayi için çalışmalar yapıldığını belirten Özlü, bu çerçevede, temiz üretim alanında sektörel kaynak verimliliği, kılavuzlarını ve temiz üretim bilgi portalını sanayicilerin kullanımına sunduklarını söyledi. Gelecek dönem gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalar için Özlü, “Ekonomik ve ekolojik verimliliği bir arada sağlayacak 'Temiz Üretim Merkezleri' kuracağız. Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarını çoğaltacağız. Yeşil OSB’ler de diyebileceğimiz yeni nesil Organize Sanayi Bölgeleri kuracağız” değerlendirmesinde bulundu.

Verimlilikte seferberlik çağrısı

Özlü, verimlilik konusunda adeta bir seferberlik başlatılması gerektiğinin altını çizerek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi büyük bir önem taşıyor. Yeni sistem ile birlikte devletin çalışmasındaki verimlilik en tepesinden başlayacak. Kademe kademe yayılarak tüm işlerimize sirayet edecektir” mesajını verdi.

Benan Özben - Burak Altun