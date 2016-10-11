Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, eşi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Özlü, Vali Zülkif Dağlı, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ile birlikte Şemdinli İlçesinde şehit olan Erkan Özdemir’in Yığılca ilçesi Aydınyayla Köyü’nde ki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Faruk Özlü ve beraberinde ki heyeti Şehidin babası Şenol Özdemir, Annesi Havvagül Özdemir ve Şehidin kız kardeşi Sema Özdemir karşıladı.

Bakan Özlü ilk olarak şehidin evine girerek aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Daha sonra evin bahçesine geçen Bakan Özlü ve beraberindekiler burada okunan Kuran’ı Kerim’i dinlediler ardından dua ettiler.

“Türkiye zor bir süreçten geçiyor”

Bakan Faruk Özlü, burada yaptığı konuşmada Türkiye zor bir süreçten geçtiğini belirterek “Bu zor süreçte hükümetimiz kesinlikle terörün kökünü kazımaya kararlı. Şehit ailemizin acısını paylaşıyoruz. Bugün ne söylesek bu ailenin acısını hafifletmez. Bakın tek erkek çocukları var. Bu terörün nelere mal olduğunu ve sebebiyet verdiğini açıkça burada görüyoruz. Mutlaka ama mutlaka bu terörün kökü kazınacak. Terör örgütünün lider kadrosu dahil bütün mensupları bunun hesabını verecekler. Yaklaşık 2 ay önce de bir şehidimiz daha vardı. Türkiye dışarıdan çok ciddi bir saldırıya maruz kalıyor. Bunun hesabını verecekler ve bunun hesabını soracağız. Yaptıklarını fitil fitil burunlarından getireceğiz. Ancak bu şekilde acılarımız hafifler” dedi.

Bakan Özlü şehit ailesine ise “Devlet yanınızda, yalnız değilsiniz gereken her şey yapılacak. Biz ne yapsak acınız hafiflemez. Türkiye bir saldırıya maruz kalıyor ve bir vatan görevi gören oğlunuz şahadet şerbetini içiyor. Tekrar tekrar başınız sağ olsun Allah sabırlar versin Şehidimiz nur içinde yatıyor. Sıkıntınız olursa çekinmeyin. Valimiz, Kaymakamımız, belediye başkanımız burada, hep yanınızda olacağız müsterih olun” diye konuştu. Bakan Özlü şehit ailesine yaptığı ziyaretin ardından ise Ankara’ya hareket etti.

Ali Yıldız

DÜZCE