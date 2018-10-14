İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Pakdemirli'den mısır üreticilerine fiyat müjdesi

Bakan Pakdemirli'den mısır üreticilerine fiyat müjdesi
Bakan Pakdemirli'den mısır üreticilerine fiyat müjdesi

Elazığ'dan mısır üreticilerine müjde veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TMO olarak yarından itibaren geçen yıl 760 liraya almış olduğumuz mısırımızı bu yıl 950 TL’ye almaya başlıyoruz" dedi.

Elazığ'da üzüm festivaline katılan Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Biz toprak mahsulleri ofisi olarak piyasaları yakında takip etmekteyiz. Özellikle mısır fiyatında üretici aleyhinde bir gelişme olabileceğini gördük. TMO olarak yarından itibaren geçen yıl 760 liraya almış olduğumuz mısırımızı bu yıl 950 TL'ye almaya başlıyoruz. Ürün bedelleriyle ilgilide üreticilerimiz endişe etmesinler. 10 gün içerisinde ürün bedelleri de üreticilerimizin hesaplarına geçmiş olacak. Ortalama da 50-55 lira civarında bir destek alınacağını düşünürsek üreticimizin eline bin 5 lira civarında tonunda bir para geçecek. Bununda üreticilerimizin lehine bir durum olduğunu düşünüyoruz. Üreticilerimizin son dönemde gelişen aleyhine fiyat yapısına toprak TMO düzenleyici ve denetleyici kurulu olarak devreye girmiştir. Üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Bakanlıkta, 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren mısır alımına başlanacağı, 2017 yılında ton başına 760 TL olarak açıklanan mısır alım fiyatının bu yıl yüzde 25 artışla ton başına 950 TL olarak belirlendiği bildirdi.

Kamil Cankılıç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.